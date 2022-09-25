TPSI實務工作者交流工作坊　聚焦奧萬大原鄉林下經濟發展模式

▲何珍襄織女紡織示範。（圖／南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

2022台灣中區里山倡議夥伴關係網絡（TPSI）實務工作者交流工作坊日前舉行，藉由參訪仁愛鄉松林部落，認識泛泰雅文化、段木香菇生產、傳統文化編織工藝、楓紅雞的發展等，並辦理論壇共同探討「社區-生態-生產地景保全活用」等議題。

本次TPSI工作坊由南投林區管理處與特有生物研究保育中心於9月22至23日合辨，邀集北中南東各區約50名里山實務工作者齊聚一堂；活動聚焦在奧萬大原鄉林下經濟發展模式，由松林社區理事長高詠斐透過故事牆導覽解說，帶領認識泛泰雅文化的歷史與特色，里山織色纖維工坊織女何珍襄分享如何藉由社區林業計畫，復育在地傳統作物苧麻，傳承並回復泛泰雅傳統編織文化，實踐里山精神。

▲楓紅雞。（圖／南投林管處提供）

「友善畜牧─楓紅雞」的實地觀摩也引發相關實務工作者熱烈討論，在隨後的「三雞一體」論壇上，屏科大學社區林業中心的「牡丹雞」、原住民深耕德瑪汶協會的「共享雞」，及南投林管處的「楓紅雞」，共同分享交流發展經驗及甘苦談；與會人屏科大陳美惠、東華大學李光中、法鼓文理學院黃信勳等3位教授，以及特生中心組長薛美莉、各地社區夥伴們討論熱烈至深夜，仍欲罷不能，讓中區里山生態綠網的網絡關係更緊密結合。

▲松林社區理事長高詠斐以故事牆導覽解說。（圖／南投林管處提供）

南投林管處處長李政賢表示，林務局推動社區林業是以社區為本，以發展生物多樣保育行動，與社區、部落共同發展友善環境的在地經濟已逾20年；近年也連結國際趨勢里山倡議，保全與活用多樣化的地景，配合友善農業的推廣，將各單位及社區結合在一起，以森、川、里、海的空間尺度，共同推動國土綠網，用跨域平台方式，達到「社區-生態-生產地景」的永續發展。