北部國小「六塊肌狼師」遊戲點數換裸照　誘拐14歲少女初體驗

▲北部某國小狼師瞄準剛畢業的女學生，先以遊戲點數換裸照又約出遊，幸好家長及時趕到電影院，中斷這場危險約會。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北部某國小爆出性騷案，24歲年輕男老師大強（化名）疑似看準女學生小晴（化名）對他有好感，趁著小晴今年畢業離校，兩人在臉書互加為好友，更砸錢買遊戲點數討好小晴，慫恿她自拍裸照，接著2人相約出遊，幸好，小晴家長意外發現他們聊天內容，趕到電影院將愛女帶回，將這場「體驗約會」發展到不可挽回前及時攔阻，大強則被依《兒童及少年性剝削防制條例》送辦。

據了解，小晴今年剛從國小畢業，是國一新生，8月初她與國小老師大強在臉書上加為好友，本來就對帥哥老師有好感，加上少女對戀愛的幻想跟期待，2人在臉書上互動熱絡，從生活瑣事一路聊到色色的「初體驗」。期間，大強為了討好小晴花了千元買遊戲點數給對方，接著露出真面目要求「相對回饋」，要求小晴自拍裸照和私密處，大強更親自教授「如何擺POSE」。

血氣方剛的男老師和小自己10歲的女學生「友達以上、戀人未滿」，2人計畫見面「約會」，大強曾提議找小晴的閨蜜娃娃（化名）3人一起出遊，但遭小晴拒絕，其實大強真正的目標是娃娃，娃娃雖僅14歲但發育良好、前凸後翹，是大強一開始即鎖定的頭號獵物。

後來，大強和小晴相約到商圈，互動宛如一對小情侶，2人甜蜜共進午餐，接著又去看電影，不過此時小晴家長打開電腦，發現女兒竟和之前的國小老師聊天，但內容早超越師生分際，「裸照」、「初體驗」等字眼讓家長驚覺不妙，幸好根據聊天紀錄，循線趕到電影院，將愛女帶回，斷了狼師的不軌意圖。

事後，家長到派出所報警，而校方不到10天即搶在召開性平會前對大強開鍘解聘，疑似也未將此事向上呈報到主管單位教育局，而校方這個做法卻讓警方無法進入校園進行調查蒐證。

大強到案後，針對購買遊戲點數給女學生以及慫恿拍裸照等，坦承不諱，他提及自己看了很多telegram上的各種色情影片，以致對於小女生有性幻想，「想試試看」才一時精蟲衝腦鬼迷心竅，同時他也坦承，有5名女性被慫恿或自願拍攝不雅照或裸照給他。

本刊調查，大強身高181公分，擅長運動、擁有六塊肌的精壯體格，加上臉蛋俊俏，大學時期就是學校風雲人物，曾擁有自己的後援會，相當受歡迎。為了一圓教師夢才考取約聘僱教師，任教時間約一年，擄獲校內所有從老到小女性的青睞，更在學生間風評不錯，未料疑似看準學生畢業離校而下手性騷，原本立志的圓夢故事全歪樓，不但被免去教職還吃上官司。

▲年輕男師擁有精壯身材加上俊俏臉蛋，深受女學生歡迎，爆出醜聞後，校方未召開性平會即迅速解聘。

對於狼師案以及為何還未召開性平會便火速開鍘該名男老師，學校表示「不便回應」，也解釋由於此事牽涉《兒童及少年福利與權益保障法》，屬於保密案件，學校一切依照相關程序辦理，已向上呈報給教育局，全案細節還在偵查釐清中。

主管單位教育局回應表示，經查該師不是編制內正式人員，而是1年1聘之約聘僱人員，根據約聘雇協議內容，如性騷等情節明確，校方確實可以直接解雇開鍘。另外如發生校園性騷案有未滿18歲學生受害，第一時間學校會進行校安及兒少通報，按照性平法召開性平委員會，如果情節較複雜，教育局可成立調查小組派員調查，一旦發現情節重大，老師可能遭解聘或停聘，且將該師納入不適任教師系統，未來不能擔任教職工作。

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