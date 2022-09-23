警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

▲男子無照開車，被攔截後竟沒穿褲子。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江省龍泉市交通警察日前在高速公路進行攔查，竟遇到大跌眼鏡的一幕。據悉，一名曹姓男子當時無照開車，被攔截後語出驚人表示自己沒穿褲子，理由是同行女子喝水時把衣服打濕了，他只是幫忙代開的。最後，曹男因無照駕車，將面臨人民幣2000元（約新台幣8929元）以內的罰款，並處15天以內拘留處罰。

根據網路瘋傳的影片，男子當時將車靠邊停下後，交警要求他搖下車窗，把行駛證、駕駛證出示看一下。不過，男駕駛只是把車窗稍微搖下，透過細小縫隙說自己先把褲子穿一下。隨後在各種催促下，他才慢慢悠悠地穿好褲子，從車裡走出來。

交警見狀詢問，「你們開車，開開的怎麽會穿衣服的？」曹男回答，「她要換衣服，她喝水打到了衣服上，她換一下衣服啊」，隨後用手指向副駕駛座上的同行女子；警方再追問「她換衣服，那你的褲子怎麽會脫掉呢？」男駕駛辯稱，「連著我一起打濕了呀！」最後，交警斥責「你有沒有駕駛證？回答我，沒有駕駛證你開什麽車啊！」

最後，曹男因無照駕車，將面臨人民幣2000元（約新台幣8929元）以內的罰款，並處15天以內拘留處罰。影片曝光後，網友紛紛留言「恐怕是不但沒有駕駛證也沒有結婚證吧」、「還要看看這位男士是否雙重無證駕駛」、「這才叫開車」、「無證駕駛違法了，但是不穿褲子開車並不違反交通法」。

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