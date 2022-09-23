　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

曹姓男子無照開車，被攔截後竟沒穿褲子。（圖／翻攝自微博）

▲男子無照開車，被攔截後竟沒穿褲子。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江省龍泉市交通警察日前在高速公路進行攔查，竟遇到大跌眼鏡的一幕。據悉，一名曹姓男子當時無照開車，被攔截後語出驚人表示自己沒穿褲子，理由是同行女子喝水時把衣服打濕了，他只是幫忙代開的。最後，曹男因無照駕車，將面臨人民幣2000元（約新台幣8929元）以內的罰款，並處15天以內拘留處罰。

根據網路瘋傳的影片，男子當時將車靠邊停下後，交警要求他搖下車窗，把行駛證、駕駛證出示看一下。不過，男駕駛只是把車窗稍微搖下，透過細小縫隙說自己先把褲子穿一下。隨後在各種催促下，他才慢慢悠悠地穿好褲子，從車裡走出來。

交警見狀詢問，「你們開車，開開的怎麽會穿衣服的？」曹男回答，「她要換衣服，她喝水打到了衣服上，她換一下衣服啊」，隨後用手指向副駕駛座上的同行女子；警方再追問「她換衣服，那你的褲子怎麽會脫掉呢？」男駕駛辯稱，「連著我一起打濕了呀！」最後，交警斥責「你有沒有駕駛證？回答我，沒有駕駛證你開什麽車啊！」

最後，曹男因無照駕車，將面臨人民幣2000元（約新台幣8929元）以內的罰款，並處15天以內拘留處罰。影片曝光後，網友紛紛留言「恐怕是不但沒有駕駛證也沒有結婚證吧」、「還要看看這位男士是否雙重無證駕駛」、「這才叫開車」、「無證駕駛違法了，但是不穿褲子開車並不違反交通法」。

延伸閱讀
20歲女遭猴群襲擊意外墜落　鋼條穿破肚皮挺1小時後獲救
張淑娟被指「和蔣孝嚴圓山開房滾床單」怒了發聲明　周玉蔻無懼16字回應
離婚離到搞上已婚女律師　強尼戴普爆愛小22歲的她

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
今晚變天「雨彈連轟3天」　北東降溫雨最猛！雙颱共舞影響曝
快訊／國光客運猛衝護欄！　車頭嚴重毀損
iOS 16天氣預測不準！他慘被淋到全濕　網狂推2款App：
來不及見女王真相！哈利「硬要帶梅根」錯過專機　氣到不和爸爸吃
大逆轉？台中2歲童「歪頭回不去」　教育局：可能午睡趴姿造成
foodpanda「豪送14支iPhone 14 Pro」！
台中男硬趴引擎蓋搭便車！　雙手緊抓著A柱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

「Made in China」取暖器出口歐盟增幅超50％　臨時訂單加不停

恐怖慎入！女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

美國不限制進口中國「釹磁鐵」　美媒：避免爆發新貿易戰

全球金融中心最新排行公布　北上深港四城維持前十...台北排名80

老家四川很關心「團團」　陸貓熊中心證實：同步得知病況有溝通交流

陸公安部前副部長孫力軍被判死刑　緩刑兩年後轉無期徒刑「終身監禁」

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

「Made in China」取暖器出口歐盟增幅超50％　臨時訂單加不停

恐怖慎入！女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

美國不限制進口中國「釹磁鐵」　美媒：避免爆發新貿易戰

全球金融中心最新排行公布　北上深港四城維持前十...台北排名80

老家四川很關心「團團」　陸貓熊中心證實：同步得知病況有溝通交流

陸公安部前副部長孫力軍被判死刑　緩刑兩年後轉無期徒刑「終身監禁」

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

誇口「這隻鱷魚能讓我自由騎乘」！馴獸師下秒悲劇了…驚悚影片曝

普丁暗示動用核武　聯合國秘書長強烈譴責！恐釀糧食危機

肉泥一開直接噴出➝高挺鼻梁！　主子「傻眼貓咪」表情逐漸母湯

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻下樓驚見「女上男下」：太噁了

NEXON創辦人逝世　18歲女兒繼承25億美元持股！成最年輕億萬富豪

先探／造船產業成盤面新族群

女房仲狂貼男友性暗示！情侶氣喊投訴被無視　她反嗆：我爸是店長

新竹市立動物園「再生有成」　遊園人數翻3倍

熱量低、0脂肪！「泰國人氣椰子水COCOBURI」一瓶不到75元

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

大陸熱門新聞

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

20歲妹1年暴瘦10kg！顱腦拔出27cm扭曲白蟲狂蠕

唐山打人案一審判決出爐！主犯陳繼志獲刑24年

基金女神主播糗了！直播驚現腫一圈變大媽

陸貓熊中心證實：得知病況有溝通交流

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

《全明星》男星25歲罹骨癌！

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面