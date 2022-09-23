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嘉基智慧手術大樓啟用　吸引優秀醫護回流帶動正面醫療循環

▲嘉基智慧手術大樓啟用。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基智慧手術大樓啟用。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提供雲嘉民眾高規格治療與照護，嘉義基督教醫院自2019年1月興建高科技、智能化的「智慧手術大樓」，23日舉行啟用感恩禮拜，副總統賴清德、嘉義市黃敏惠市長、捐款人及各界貴賓到場參與感恩禮拜及剪綵儀式，場面熱鬧溫馨。

嘉基原手術室已使用超過30年，空間、設備與動線已不敷負荷，全國第一棟獨立的「智慧手術大樓」內有二十三間手術房，包含一站式服務的「複合式手術室」、精準醫療利器「達文西手術系統」、因應疫情規劃的「優良級防疫手術室」、日本原裝來台「全台首間輻射式空調手術室」、與國家重要設施同級的安全設計、獨立防火區規劃、輔助臨床人員決策的智能化醫療系統等，醫療安全及品質提升服務更多的雲嘉民眾，也期待藉此吸引進更多優秀醫護回流嘉義，帶動正面的醫療循環。

▲嘉基智慧手術大樓啟用。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲副總統賴清德致詞。（圖／嘉義基督教醫院提供

賴清德副總統致詞時表示：嘉基「智慧手術大樓」的落成是台灣醫療的重要里程碑，引進最新的技術與設備都是因為嘉基看見民眾在手術上的需要，嘉基已提供如同醫學中心等級的就醫環境，期待嘉基持續為愛多走一哩路，努力邁向醫學中心，成為雲嘉最大的祝福。

▲嘉基智慧手術大樓啟用。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義市長黃敏惠也表示目前的醫療技術與疾病型態日新月異，只有不斷突破與提升才能夠順應變化，嘉基不斷追求進步，堅持提供民眾高品質醫療的決心，讓民眾看到智慧醫療的發展。

嘉基院長姚維仁感謝各界支持手術大樓的興建，用實際行動一起為嘉義民眾提升優質醫療服務，一同成就嘉基追求優質醫療邁向醫學中心的目標。智慧手術大樓籌建幸獲許多個人、企業及基金會慷慨贊助，從數百元到數百萬元都有，特設感謝牆致感謝之意，共同期盼是能有更好的醫療設備、人才與服務，來守護民眾的生命與健康。

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