快訊／涉炒股賺千萬！美好證券董座黃谷涵「北檢手插口袋」50萬交保

▲美好證券董座黃谷涵「雙手插口袋」移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）



記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

美好證券董事長黃谷涵等人於2020年間，用人頭戶低買高賣、相對成交等方式炒作作上櫃公司凌網科技（5212）股價獲利上千萬元，22日被台北地檢署檢察官指揮調度搜索約談。黃谷涵於22日晚間被移送台北地檢署，看到媒體時雙手插口袋，全程一語不發，態度非常平靜，訊後以50萬元交保。

據悉，美好證券原名大慶證券（6021） ，1月間正式更名後，董事長黃谷涵曾表示，作為一個金融工作者，二十多年來，看到99%的人都想追求富裕，但過程中卻放棄很多的美好。這提醒我們「該追求的不只是富裕，而是美好，富裕只是工具」，全新品牌名稱將更貼近公司核心價值並強化發展願景。

檢調獲報，平時成交量較低的凌網科技，在2020年上半年間，突然出現巨量進出，股價也跟著大幅震動，經鎖定清查分析，發現疑似有相對成交等炒股行為，並懷疑與黃谷涵等人有關，因此在22日展開搜索，預計約談7名被告與4名證人。

黃谷涵22日晚間移送地檢署，面對記者詢問一語不發，全程手插口袋進入台北地檢署。檢察官漏夜偵訊，23日凌晨依違反《證交法》諭令黃谷涵50萬元交保。

此外，檢方一共約談黃谷涵等11人到案，其中莊佩能、蔡庭芳兩人10萬元交保，其他人則請回。

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