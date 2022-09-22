口罩禁令不只台灣有！王必勝盤點：美、日、星仍有規定

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布將分兩階段鬆綁邊境檢疫及社區防疫措施，而在口罩解封方面，指揮官王必勝坦言，口罩鬆綁會比較晚討論，跟0+7沒有關聯，會看疫情狀況才會做相關討論，有結果才會進行相關鬆綁，時間會比較延後一點。而他也指出，現在日本、新加坡和美國都還有相關規定。

指揮中心公布，自9月29日零時(航班表定抵臺時間)起，放寬每週入境總人數，由現行5萬人次調增為6萬人次為原則。另外也取消入境時唾液PCR檢測，改由國際港埠工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。

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而在口罩鬆綁方面，王必勝表示，現在各國都有口罩相關規定，只是強度不一樣，包括日本、新加坡和美國都有，以美國來說，建議在大眾運輸、有重症因子者在室內要帶，在高風險傳播地區在室內、公共場所都建議戴口罩，民眾都是可以自行選擇，而新加坡是用室內跟室外來分。他也直言「各國做法都會參考，但是實施會比較延後。」

由於接下來將面臨流感疫情，外界也關心口罩不解封是否和此有關？對此，王必勝說，目前就是考慮新冠肺炎，當然口罩戴好，也可以防止很多傳染疾病，但因為戴口罩也有很多不舒服的狀況，所以也會納入考慮，但一樣還是晚一點才會討論相關事情。