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颱風「塔拉斯」最快今晚生成！另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲兩大熱帶系統未來移動方向都剛好閃過台灣。（圖／臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

日本南方海面生成一個熱帶性低氣壓TD18，中央氣象局表示，該系統有機會於今晚到明晨增強為今年第15號颱風「塔拉斯」，持續往日本移動對台灣無影響。另南方海上有熱帶擾動95W發展中，該系統成颱機率低，週五到週日為北、東帶來明顯雨勢。

氣象局預報員黃恩鴻表示，日本南方海面生成一個熱帶性低氣壓TD18，預計將於24小時左右增強為颱風，也就是今晚到明晨可能生成今年第15號颱風「塔拉斯」，路徑往日本移動，據台遙遠無影響。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓生成，有可能於今晚到明晨增強為颱風。（圖／氣象局）

另外菲律賓東方的大低壓帶中也有熱帶擾動發展中，強度可能達到熱帶性低氣壓，因強度偏弱，成颱機率低，是否會生成熱帶低壓也不一定，離台灣也相對遙遠，將朝西往菲律賓移動。

週五到週日受到大低壓帶環流影響，迎風面的北部、東半部有雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸有局部大雨。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急貼出兩大熱帶系統路徑預測圖，多條路線幾乎都是避開台灣，貼文指出「繼續閃閃閃，熱帶低壓95W穿越菲律賓的機率持續上升中」。網友直呼「台灣太強了，又閃過台灣」。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲台灣南方的大低壓帶環流將於週末影響天氣。（圖／氣象局）

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