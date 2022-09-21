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清晨16.4℃！今雨區擴大「最新成颱機率」曝　後天起水氣最多

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周五起水氣最多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今雨區擴大！中央氣象局觀測，今天（21日）全台最低溫出現在苗栗縣公館的16.4度。氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，周末起巴士海峽及菲律賓東、西方海面「颱風」發展機率降低為10%，但仍應持續觀察。氣象局預報員黃恩鴻說，周五到周日水氣最多。

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北風影響，北部較涼，低溫21、22度左右，白天高溫28、29度，其他地區高溫31、32度；今上午起水氣逐漸增多，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，中南部要留意午後雷陣雨，水氣到晚間逐漸趨緩。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻說，周四北風影響，水氣稍減少，各地多雲到晴，大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周五到周日水氣最多，東北風影響，北部、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，其中周五晚到周六，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生機率。

黃恩鴻表示，下周一、下周二水氣減少一些，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

一周溫度部分，黃恩鴻指出，這幾天局部低溫地區可能20度以下，北台灣22、23度，其他地區24、25度，下周一起清晨回溫，北部來到24、25度，其他地區24-26度；下周北部高溫也回升到31、32度，其他地區變化不大，介於31-33度。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬，下周一20時巴士海峽及菲律賓東、西方海面熱帶擾動發展最高機率為40%（下圖左），颱風發展機率則為10％（下圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，周末起巴士海峽及菲律賓東、西方海面有熱帶擾動活動的跡象，下周一20時熱帶擾動發展的最高機率為40%，颱風的發展機率則為10%，已明顯較周二模擬降低，且影響台灣的機率值很低；不過，在季風環流內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周五晚起至周日東北風及季風環流外圍水氣，北部、東半部降雨漸趨明顯，中南部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨，北台濕涼；下周一、下周二天氣好轉，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨，白天高溫回升至35度以上。

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