普丁徵召30萬兵力參戰　前英國駐俄大使：烏克蘭戰爭重大升級

俄羅斯總統普丁21日宣布在俄羅斯進行部分軍事動員,預計將調動30萬名預備役士兵參戰。對此,前英國駐俄大使表示,這是普丁開戰以來始終拒絕做出的舉動,如今決定動員意味著烏克蘭戰爭重大升級。

天空新聞報導,俄羅斯今年2月24日宣布對烏克蘭展開特別軍事行動,隨著烏克蘭近期開始在戰場上取得進展,奪回被俄羅斯部隊佔領的土地,英國官員基根(Gillian Keegan)表示,普丁的最新決策也意味著烏克蘭戰爭將有所變化,情勢恐怕出現令人擔憂的升級,應該要認真看待俄羅斯所發出的威脅。

基根也說,普丁針對烏克蘭還是滿口謊言,「他持續扭曲在烏克蘭所發生的事情,這是俄羅斯在烏克蘭發動的非法戰事,當然我們仍會支持烏克蘭,所有北約盟國也會力挺烏克蘭」。

前英國駐俄大使布蘭頓(Sir Tony Brenton)認為,普丁下令的部分軍事動員行動,是烏克蘭戰爭的重大升級,因為俄羅斯截至目前都是以「把一隻手綁在身後」(with one hand tied behind its back)的狀態在打仗,拒絕下令動員,因為普丁深怕公眾輿論所造成的影響,而「普丁現在宣布的,是他自開戰以來始終拒絕進行的動員」,意味著普丁已接受軍方建議,「這場被稱為『軍事行動』的行動,已逐漸接近『戰爭』。」

衛報報導,普丁21日發表全國談話,宣布下令進行部分軍事動員,因為俄軍在烏克蘭前線面臨西方軍事行動,因此將徵召30萬預備役軍人入伍,且將全力支持頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱地區舉行入俄公投。

