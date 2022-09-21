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普丁徵召30萬兵力參戰　前英國駐俄大使：烏克蘭戰爭重大升級

▲▼烏克蘭利沃夫市遇襲。（圖／美聯社）

▲圖為烏克蘭利沃夫市先前遇襲畫面。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日宣布在俄羅斯進行部分軍事動員，預計將調動30萬名預備役士兵參戰。對此，前英國駐俄大使表示，這是普丁開戰以來始終拒絕做出的舉動，如今決定動員意味著烏克蘭戰爭重大升級。

天空新聞報導，俄羅斯今年2月24日宣布對烏克蘭展開特別軍事行動，隨著烏克蘭近期開始在戰場上取得進展，奪回被俄羅斯部隊佔領的土地，英國官員基根（Gillian Keegan）表示，普丁的最新決策也意味著烏克蘭戰爭將有所變化，情勢恐怕出現令人擔憂的升級，應該要認真看待俄羅斯所發出的威脅。

基根也說，普丁針對烏克蘭還是滿口謊言，「他持續扭曲在烏克蘭所發生的事情，這是俄羅斯在烏克蘭發動的非法戰事，當然我們仍會支持烏克蘭，所有北約盟國也會力挺烏克蘭」。

前英國駐俄大使布蘭頓（Sir Tony Brenton）認為，普丁下令的部分軍事動員行動，是烏克蘭戰爭的重大升級，因為俄羅斯截至目前都是以「把一隻手綁在身後」（with one hand tied behind its back）的狀態在打仗，拒絕下令動員，因為普丁深怕公眾輿論所造成的影響，而「普丁現在宣布的，是他自開戰以來始終拒絕進行的動員」，意味著普丁已接受軍方建議，「這場被稱為『軍事行動』的行動，已逐漸接近『戰爭』。」

衛報報導，普丁21日發表全國談話，宣布下令進行部分軍事動員，因為俄軍在烏克蘭前線面臨西方軍事行動，因此將徵召30萬預備役軍人入伍，且將全力支持頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱地區舉行入俄公投。

►快訊／普丁宣布今起「部分軍事動員」：動用一切手段保衛領土完整
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