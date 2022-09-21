月薪上看50K！摩斯擴大招募500名「儲備店經理」　資深員工獲黃金

▲摩斯漢堡擴大招募500名儲備店經裡，通過培訓考核升任後，月薪上看5萬。（圖／摩斯漢堡提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡全台有200間直營門市，為了因應持續展店需求，如今將擴大招募500名「儲備店經理」，每月起薪3.1萬至3.3萬元以上、獎金另計，通過培訓及考核升任店經理後，月薪更上看5萬元，求職者可透過人力銀行、MOS官網、MOS店鋪、各縣市政府就業博覽會等招募管道投遞履歷。

安心食品（MOS摩斯漢堡）表示，在台成立31年來，感謝全體員工努力付出才有今日成果，除了提供良好的培訓進修課程、透明升遷管道、完善福利保障；也提供許多年輕人及二度就業者工作機會，店鋪有績效獎金發放，獎勵員工的工作效率及溫暖的服務精神。

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業者更推出「員工持股信託」方案，激勵並留任主管人才，基層主管績效達到標準者即可參加，員工每月提撥薪資5~10%，公司就提撥相對金額至個人信託帳戶內，為員工定期定額投資公司股票。摩斯表示，換言之，參加持股信託的員工，不但可以得到穩定的理財效果，也可以投資人的身份分享經營成果。

▲摩斯漢堡日前舉行資深員工表揚會，由林建元董事長代表公司表揚資深員工。（圖／安心食品提供）

摩斯深信員工是企業經營最重要的基石，日前舉行資深員工表揚會，由林建元董事長代表公司表揚資深員工。而今年度年資滿10年～25年的員工共78位，每位受獎者獲頒年資獎座，並依年資發放獎勵金，最高可得3萬元；20年以上資歷者另獲贈黃金金幣一枚。

今年有6位資深員工年資超過20年，其中有營運部資深主管表示，在摩斯由基層員工開始做起，20年來成長良多，透過公司培訓，持續進修提升專業能力，也實現自我價值。



為了因應全台持續展店需求，摩斯漢堡將擴大招募500名「儲備店經理」，每月起薪3.1萬至3.3萬元以上、獎金另計，而通過培訓及考核升任店經理，月薪上看5萬元。摩斯表示，徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意一同努力發展的夥伴。

除此之外，表現優秀者還有機會加入「儲備店長快速培育計畫」，凡對餐飲業有興趣或志同道合的求職者，都可透過人力銀行、MOS官網、MOS店鋪、各縣市政府就業博覽會⋯等招募管道投遞履歷。