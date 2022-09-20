嫩嬰溢奶「被抓水龍頭下沖」！媽心碎公布影片　網見月中回應氣炸

▲護理之家遭控，照護員將新生兒拿到水龍頭下沖，媽媽心碎公開畫面。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名剛生產完的媽媽指控，自己入住的產後護理之家照護員粗魯對待新生兒，甚至不顧寶寶會嗆到的危險，將寶寶放在水龍頭下任由水柱沖洗後腦勺，在她多次反應後，產後護理之家不但不認錯，甚至反咬她「誤導大眾」，讓她氣得直接公布影片，引發網友熱議。

這名吳姓新手媽媽為一名律師，4月中生產完後便選擇入住新北市板橋「三民菡生產後護理之家」，但想到因為女兒的一次溢奶，竟讓她目睹照護員的離譜行徑。

吳女在社群軟體PO文表示，自己入住月中之後就發生許多小事，她本不以為意，但連最基本的能夠透過攝影機觀看寶寶情況的部分，經常打開畫面卻是漆黑一片，或者是看得到畫面時，寶寶並不在攝影機下。

一直到5月1日凌晨她心血來潮又打開攝影機，「結果這次竟然可以看到影像了」，不過畫面中的女兒正在溢奶，而因過去有親戚家的新生兒因溢奶死亡，她也因此特別警覺，立即打電話連絡通知照護員處理，接著便走到嬰兒室前去看看女兒狀況。

吳女怒指，「映入眼簾的是，我的女兒正被一名照護員（以下稱該照護員為A）抱到水槽上方進行清潔，當下我看到的不是兒童手冊，或是所有醫療院所在網路上或文宣上所介紹得「應以橄籃球式抱著嬰兒並用紗布巾清洗頭部」的畫面。」

吳女表示，當時A是以右手扶著女兒的胸口和脖頸，並讓女兒以臉部朝向水朝，將女兒後腦勺朝著打開水柱的水龍頭，並進行將塗抹在女兒頭髮上面的洗髮乳清洗掉的動作，「整個過程不過幾秒鐘，對我來說卻彷彿世界停止了」，因為當時水龍頭的水柱是直接混著洗髮精的水，直接流向女兒的眼、耳、口、鼻，女兒一直在大聲哭泣，「這畫面對我造成的心靈創傷相當嚴重，至今每晚我都還是會被那個畫面給驚醒。」

吳女當下和先生感到生氣，但又擔心被當成恐龍家長，因此並未立即上前理論，而是先回到房間，過15分鐘後才把女兒接回，並不再讓月中的人照顧。她事後與月中的護理長溝通，護理長也稱，「她早上也有看到監視器畫面，她覺得A人員的照顧相當不妥，並認同這是相當危險且不恰當的清洗方式，她會請A不要再去上班立刻返家，等A反省一段時間並且加強教育訓練後，才會考慮再讓A重返工作岡位，最後拿了一組價值一千多元的貝恩沐浴組作為賠禮。」

豈料，吳女卻從另名照護員的口中得知，這名A實際只是從10樓調往9樓，「還說反正我不會再看到A了，請我不要生氣。當下我整個人愣住了，所以A根本不是如同月中護理長所說的直接先被停職？」不僅如此，事發後相隔幾天，她從未見到A出面道歉，她於是立刻打包離開月中，並要求月中提供事發的監視器畫面，也堅持要A出面。

吳女怒控，A女現身時，第一句話先是道歉，「第二句話開始，就是在辯解當時會這樣直接以水龍頭沖洗，是因為『美國的醫生如此教導』所以他覺得沒問題，我當時真的是氣到耳鳴和眼前發黑。」而她也為了不要誤會A，翻遍網路各大教學影片，都沒有見到一個影片是如A女所述，「縱使有看到可以用水龍頭直接沖洗嬰兒，也是叮嚀嬰兒要面部朝上，小心注意水是否有流入嬰兒的眼、耳、口、鼻。」

吳女當下立即要求月中提供監視器畫面，但對方卻以各種理由搪塞，甚至還搬出法律問題拒絕提供，但她堅持要拿到畫面，月中見無法推託後，才用手機翻拍錄影畫面提供給吳女。

此外，吳女事後接到一名陳姓副督導的電話後，更是氣得火冒三丈。陳姓副督導看過影片後告知，「只是『媽媽你個人觀感不佳，照顧員的行為沒有任何不妥』，並表示A只是『輕柔地』將寶寶移到水槽清潔」，吳女當下氣得表明，自己可能會檢舉，也可能會訴訟等，對方竟還回覆，「隨便你要怎麼辦」，讓她當場氣炸。

對此，該產後護理之家也在臉書貼出聲聲明，強調「照護人員先以一隻手托住寶寶穩定頭頸及身體,再以另一隻手接水陸續清潔寶寶頭頸部及身體，清潔完畢後再以毛巾包覆,清潔過程並無不當。」、「從錄影畫面可明顯看出，照護人員並無將寶寶放於水龍頭下直接沖後腦勺等情況，吳小姐當下可能係因窗外觀看角度及视野不清楚而有誤會所致。」

護理之家表示，他們在板橋一帶經營多年，嬰兒室24小時監控，公開透明，對每個住民媽媽的意見均相當重視，「針對吳小姐之質疑業已釐清，且對吳小姐及寶寶致上最深的關懷之意，今吳小姐於數月後截取特定畫面指稱『女兒背放在水龍頭底下沖後腦勺』誤導大眾，並表示將繼續在社群媒體發文等曲解事實之舉,本產後護理之家甚感遺憾與不解。」最後並強調，將會保留法律追訴權，「以捍衛本護理之家及相關人員之名譽與權利。」

不過，此聲明一出，也立刻引發網友不滿，紛紛在臉書下留言怒轟，「到底在狡辯什麼！每個寶寶都是媽媽的心頭肉！你當我們眼瞎嗎！」、「這聲明令人作噁，完全沒有反省的意思，以後誰還要住你們月中？好可怕」、「從錄影畫面明明可明顯看出，照護人員真的將寶寶放於水龍頭下直接沖後腦勺好嗎？不敢想像你們其他寶寶是不是也都這樣洗」。