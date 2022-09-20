政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

▲八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

記者皮心瑀／綜合報導

台東連2起強震全台有感，桃園市也傳災情，八德國民運動中心5樓羽球場剛完工的天花板竟在地震後大面積掉落，引來各界批評政府外包品質又出問題。對此，媒體人董智森表示，他跑新聞看過的公共工程至少500個，但卻從來沒有人是如期完工，想要蓋好八成以上都要追加預算，不給錢廠商就威脅政府不蓋了，再加上「養樁腳」的文化，「通通都很不要臉！」

董智森指出，他當記者30幾年，看過很多工程，但卻從沒看過台灣有一個公共工程是如期完工，廠商標了案就要認，但很多時候都是蓋到一半要求追加預算，如果不追加就不做，讓政府被罵，所以整個都有問題。

至於監督單位，董智森說，很多沒有發揮功用，因為台灣選舉的惡質文化是候選人要養樁腳，如果他選舉時挺你，那選後就變成你要回饋，如果有回饋，工程的品質就顧不到。

針對八德國民運動中心的問題，桃園市長鄭文燦19日在市議會表示，八德國民運動中心5樓天花板被震塌事件，市府負起全部責任。同時，市府將依照鑑定結果，要求負責廠商擔起責任。他並要求工務局、體育局會同專業技師，針對天花板工程及燈光工程進行鑑定，以瞭解為何地震搖晃會造成天花板被震塌。