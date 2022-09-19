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受困童被救出卻無家可回！芥菜種會收容震災民眾、供物資和急難金

▲▼芥菜種會社工在花蓮縣玉里鎮關懷受災家庭，食物銀行轉運車裝備物資前往花蓮受災區。（圖／記者林育綾攝）

▲芥菜種會社工在花蓮縣玉里鎮關懷受災家庭，食物銀行轉運車裝備物資前往花蓮受災區。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

花東連續兩日發生芮氏規模6以上強震，陸續傳出市區大樓及校舍倒塌等災情，其中有孩童因地震造成房屋嚴重毀損，一度受困於屋內，所幸被叔叔救出，卻再也回不了家，也有多位災民目前無家可歸。芥菜種會開放花蓮習藝所，作為受災民眾臨時收容中心；同時也盡快想辦法提供物資上山，也開放申請急難救助金。

芥菜種會因應震災，啟動災害應變措施，除了立即聯繫花東的合作教會及社區瞭解狀況，也同時關切在地的個案家庭，收集回報災情以展開救援行動。

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其中在花蓮東里，有位認養服務的受助童，因地震住家遭嚴重損壞，孩子受困屋內，幸被叔叔救出；而清水部落道路中斷無法進入，造成2位受助童無法回家，經過安排目前暫住親友家中。目前芥菜種會也將花蓮習藝所在震災期間也成為臨時收容據點，開放給災民住宿。

▲▼芥菜種會社工在花蓮縣玉里鎮關懷受災家庭，食物銀行轉運車裝備物資前往花蓮受災區。（圖／記者林育綾攝）

▲芥菜種會社工在花蓮縣玉里鎮關懷受災家庭。（圖／記者林育綾攝）

芥菜種會提到，目前所服務的台東利稻部落、霧鹿部落、下馬部落均停電，對外交通中斷，其中利稻部落通訊不良，據合作教會牧師下山告知，多處路面掏空，加上利稻儲糧點食物已發完，芥菜種會將盡快提供物資上山；社工也會在玉里和鄰近鄉鎮提供帳篷、物資等，讓有急需的家庭得以安置及溫飽。

芥菜種會社會救助處處長全國成表示，目前有負責社區防救災服務的專業團隊，平日不僅致力於在社區中培力社區面對災害的因應策略、組織社區救災團隊，災況模擬演練等，也隨時掌握任何災害狀況，並透過社區互助網絡提供即時、就近的服務。

▲▼芥菜種會社工在花蓮縣玉里鎮關懷受災家庭，食物銀行轉運車裝備物資前往花蓮受災區。（圖／記者林育綾攝）

▲餘震不斷，社工帶來防災頭套教導小朋友如何正確使用。（圖／記者林育綾攝）

而因應此次震災，社工昨（18）日晚已駕駛食物銀行轉運車，載著物資夜奔花東展開救援，除了提供物資給災區民眾，也開放申請急難救助金，除了芥菜種會服務的認養家庭之外，村里長也可為民眾申請，由社工受理評估後發放。

據中央氣象局表示，近日仍可能持續有餘震，請民眾提高警覺。芥菜種會提醒民眾，地震搖晃時，請立即找安全地方就地掩護和避難，平時預備家庭防災包和防災頭套，事先規劃就地避難位置，並確實牢固物品及傢具。

而此次震災若有需要援助，可撥打客服專線(02)7705-9292，也可關注「芥菜種會社區防救災暨食物銀行」FB粉絲專頁查詢。

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