猛力一晃！慌張媽「快嘴Rap」請出眾神明　網笑：一生最虔誠的時刻

記者曾筠淇／綜合報導

昨（18）日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，事發當下就有女網友捕捉到一對母女的慌張反應，從影片可見，女兒一知地震立刻往外跑，媽媽則有如唱Rap般請出眾神明。畫面曝光後，也引發網友熱議。

女網友在TikTok上貼出一段影片，直呼「我超怕地震～我媽直接請眾神明來。」從畫面可見，在地震發生前5秒，女兒本來還翹腳坐在椅子上滑手機，結果警報一響，她便高頻大喊「又地震了！」緊接著邊尖叫邊往外跑。

慌張的女兒開門逃出去以後，嘴裡還嚷嚷著「我要出去、我要出去！」這時媽媽出場，她本來還淡定的去看一下磅秤，結果地震越來越晃，就讓她快速的反覆喊著「阿彌陀佛」、「南無觀世音菩薩」、「媽祖婆」。

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母女倆擔心的模樣全被捕捉起來，不少網友看到後直呼，「一生最虔誠的時刻」、「媽媽念神明名字的速度感覺有唱Rap的潛力」、「媽媽也太可愛了吧」、「忽然間神明很忙」、「從頭笑到尾欸」、「跟我一樣，我也會一直念」。還有眼尖網友表示，「我一直在想中間那個拿手機拍的人怎麼如此淡定」。

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