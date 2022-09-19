驚險救援影片曝！搜救員聽「小孩尖叫聲」不捨：心揪在一起

實習記者林郁婷／綜合報導

台東縣池上鄉昨（18）日規模6.8的強震，導致花蓮玉里一間7-11超商倒塌。一名幫忙救災的攝影師即分享玉里大樓倒塌的救災畫面，他表示，「當聽到小朋友的尖叫聲時，所有的搜救人員心都揪在一起」，但也知道這是好消息，因此更加快了救援腳步，他也感謝花蓮縣消防局的所有搜救人員，「因為有大家的付出，才可以讓傷者順利救出。」

▲救難人員在倒塌的建築物中搜索受困者。（圖／消防攝手蔡哲文授權，下同）



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攝影師蔡哲文今（19）日在臉書「爆料公社」貼出0918救援紀錄影片，表示「當聽到小朋友的尖叫聲時，所有的搜救人員心都揪在一起」，但也明白這代表還有生還者，因此大家都加快搜救速度，「感謝花蓮縣消防局的所有搜救人員，因為有大家的付出才可以讓傷者順利救出！」

▲廢墟內空間狹小，且餘震不斷，隨時都有崩塌的危險。

▲搜救人員順利將受困者救出。

從影片可以看到，倒塌的樓裡面一片混亂，所有物品、貨架全都散落一地，被厚重的石塊壓住，還有許多電纜線纏繞，伴隨著搜救人員不斷喊著「有沒有人受困」，場面十分危險，最後終於在一處聽到孩子的尖叫聲，經過救援後將人救出。

貼文一出，不少網友紛紛表達感謝，「謝謝救難英雄們」、「好揪心的畫面，大家都辛苦了！願大家都平安」、「看到人救了出來真的是滿滿的感動與感謝」、「感謝所有的辛苦的搜救人員，天佑台灣」。