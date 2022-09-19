快訊／花東一夜11連震！最大規模4.4　8鄉鎮今停班課

▲地點臺東縣政府北方38.5公里，(位於臺東縣池上鄉)，深度7km，地震規模4.4。（圖／翻攝中央氣象局，下同）
記者葉國吏／綜合報導
台東縣池上鄉昨（18日）天6.8強震，之後餘震不斷。從19日凌晨0時開始，截至今早6點為止，花東地區已經發生11起餘震，規模從3.1-4.4不等，其中最大一起在凌晨02:21，規模4.4，震央在台東池上，最大震度4級。由於花蓮玉里嚴重受創，今天花蓮玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉；台東縣海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、延平鄉皆停止上班上課。
09/19 00:18
地點花蓮縣政府南南西方78.6公里
(位於花蓮縣玉里鎮)
深度17.7km
地震規模3.7
09/19 00:30
地點臺東縣政府北北西方17.9公里
(位於臺東縣延平鄉)
深度11.1km
地震規模3.7
09/19 00:31
地點花蓮縣政府西南方55.5公里
(位於花蓮縣萬榮鄉)
深度5km
地震規模4.0
09/19 01:00
地點臺東縣政府北北西方21.5公里
(位於臺東縣延平鄉)
深度9.3km
地震規模3.5
09/19 02:22
地點臺東縣政府北北東方38.8公里
(位於臺東縣東河鄉)
深度16.6km
地震規模3.9
09/19 02:41
地點臺東縣政府北方37.8公里
(位於臺東縣池上鄉)
深度6.1km
地震規模4.1
09/19 04:06
地點臺東縣政府北方41.3公里
(位於臺東縣池上鄉)
深度12.2km
地震規模3.6
09/19 04:39
地點臺東縣政府北方38.0公里
(位於臺東縣池上鄉)
深度6.6km
地震規模3.6
09/19 04:50
地點花蓮縣政府西南方52.5公里
(位於花蓮縣萬榮鄉)
深度7.7km
地震規模3.5
09/19 05:31
地點臺東縣政府北方41.9公里
(位於臺東縣池上鄉)
深度7.7km
地震規模3.1
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