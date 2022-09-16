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女登新康橫斷摔傷！右腳踝骨折無法行走　黑鷹出動吊掛送醫

▲黑鷹直升機出動吊掛救援。（圖／空勤總隊提供，下同）

黑鷹直升機出動吊掛救援。（圖／空勤總隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行10人登山隊14日從台東向陽入山，預計5天行程走完新康橫斷線， 15日下午，其中1名47歲洪姓女山友在花蓮卓溪鄉布新營地附近摔傷，右腳踝骨折腫脹不能行走，領隊向花蓮消防局報案求救，16日一早出動空勤總隊黑鷹直升機成功將受傷女子吊掛至花蓮送醫。

花蓮消防15日傍晚約5點半左右接獲李姓領隊報案，稱女隊友摔傷，右腳踝腫脹骨折，已由隊員已將傷者先行搬運到布新營地，消防局考量南安往布新營地一路上坡，徒步到達待援地點需要3天時間，為搶時間向空勤總隊申東直升機協助吊掛後送。

▲黑鷹直升機出動吊掛救援。（圖／空勤總隊提供，下同）

受傷女子安全上機後由救援人員檢視受傷情形並立刻送醫。

黑鷹直升機16日上午8點起飛，起飛後沿花東縱谷爬高至10000呎定向目標區，於8:28抵達目標區偵查，8:31發現並確認洪姓女登山客，隨即實施高、低空偵查與無線電通聯，於08:35時開始進入吊掛下放搜救員實施患者檢傷與救助，08:38時將患者及特搜人員同時完成吊掛作業。

黑鷹直升機9:12降落花蓮德興運動場，隨即將患者轉交消防局救護車後送即飛返花蓮機場，任務圓滿達成。

花蓮縣消防局表示，該隊伍一行10人14日從台東向陽入山，原預計5天行程走完行程，團隊行前有依規定申請入山入園。

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