吳夢夢曝「八成女優」來源：一次S就2萬　一天接5人

▲像吳夢夢這樣，正大光明當AV女優的很少。多數女優只是想好好賺錢，並不希望太多人知道她們在做哪行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

無法克制自己拍A片的吳夢夢，演而優則導，還身兼監製。除了立志當台灣第一女優，也把提升本土A片品質當志業。雖然，台灣這兩年投入AV行業的女生很多，但吳夢夢說，要找到漂亮的女優還是很困難的。

身兼A片監製的吳夢夢，透漏自己最常在各個茶魚論壇（色情行業論壇）找女優。但找女優本身就有困難度，要找到好看一點的女優更是難上加難，她偏好身材肉一點、沒有刺青的女生。「漂亮的女生，就去當直播主就好了，一個月可以賺到四五十萬，但拍A片卻不一定。不要說漂亮，就連好看一點的女生，她也不需要出來拋頭露面。」

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▲吳夢夢（右）在自己的YouTube頻道思春社中，訪問長相甜美的19歲新進AV女優林思妤（左）。

吳夢夢說，她前陣子在茶魚論壇有找到一個算是很好看的女生，是在做援交，「她條件真的不錯，一次S就可以拿到2萬元，她說她只要一天接5個客人，就可以賺到跟拍片一樣多的錢，而且還不會有人知道。她若出來拍片，就勢必要露臉，就算她ok，她的家人、朋友也不可能接受…」

▲不想露臉還是漂亮女生猶豫入行的主要原因。吳夢夢有許多面具，是為素人女優或拍群眾party片時準備。



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