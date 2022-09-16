吳夢夢曝AV男優3條件：最好13-18公分　最重要是「汁男」考驗

▲想要當AV男優並不簡單，必須在眾目睽睽之下能硬得起來。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾當過記者的55歲中年男Jason（化名），本身便是成人片愛好者。聽聞記者專訪身兼製片的第一女優吳夢夢，立刻希望記者幫忙轉達應徵男優的心願。吳夢夢大表歡迎，她說，AV男優太缺了，只要是成人，經過面試，覺得心態上沒問題，就會直接帶到片場進行汁男考驗。

本土AV男優中，目前最高齡的大約40歲，55歲會否太老？吳夢夢說，剛好近期想拍一部「爸爸」片，需要視覺年齡50歲以上的男優。這兩年本土A片市場日趨蓬勃，產量頗大，隨時都在缺男優，吳夢夢說，雖然多人都說想應徵，但是真正能符合資格的並不多，也有人面試時便打退堂鼓。

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▲很多人想應徵AV男優，吳夢夢說，除了心態調適好之外，最重要是通過汁男考驗。

要符合AV男優的基本條件，除了尺寸最好在13~18公分，還要乾淨，最好已割包皮，衛生習慣也要良好，「我們每3個月就要體檢1次。」吳夢夢說，有的片商，會先面試，了解一下心態之類，「除了自己的態度，也要考慮到家人…」然後就會直接安排到片場，進行汁男優考驗。「因為最重要的，還是能在眾人面前硬得起來。」

▲肉戲有時候還是會用到假精液幫忙。吳夢夢說，一般假精液有用洗髮精或蛋白調出，這一款護手霜，是她醫生男友發現最安全、逼真的精液取代品。



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