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邊境鬆綁規劃一次看！專家估10月中有望0+7　「5大措施」先實施

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲指揮中心鬆口透露，10月有望入境0+7。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣邊境何時解封受到高度關注，民眾都在期盼盡快開放0+7，中央流行疫情指揮中心則表示要等這波疫情高峰過，開始有下降趨勢後才調整。專家則認為，時間點會落在10月中，因為現在還需要跟各部會討論相關指引，但宣布時間要越早越好，最好是9月底前要確定相關規劃。

指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放邊境之後，才會解除。指揮官王必勝也直言，要等這波高峰過，疫情開始下降後，才會做相關規劃。他透露，台灣策略也與日本慢慢開放差不多，會先恢復55國的雙邊互惠免簽，再進一步恢復其他互惠免簽國，日本當然也在內，這部分都已在做規劃。

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指揮中心也同時規劃邊境解封事宜，《ETtoday新聞雲》彙整目前討論中的措施包括「機場篩檢取消後的替代方案」，以及「未來入境總量管制數量」和「自主防疫調整」，還有「恢復互惠國免簽」、「旅行團開放入境居檢」等5大項目。

▲▼台灣出發的以色列旅遊團共11人搭土耳其航空包機回台,疑似出現相關症狀的民眾離開航廈後,清潔人員馬上消毒通道。（圖／記者李毓康攝）

▲機場也需要配合開放規劃。（圖／記者李毓康攝）

關於這波疫情高峰，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則表示，其實這禮拜就是高峰，或許明後天還會維持在4萬左右，「但可以預測最高峰，大概就是現在這個樣子」。

黃高彬說，其實要等高峰過不是唯一考量因素，要調整邊境需要各部會一起配合，不管是0+7或放寬入境人數，都需要交通部、外交部、旅行業者、防疫旅館等單位配合，相關規劃都是需要「事先宣布」，讓各單位可以準備，例如防疫旅館也需要時間退場。

黃高彬進一步提到，開放時間落在10月中，主要是因為需要討論和行政流程時間，這過程差不多會耽誤一個月左右，所以比較合理時間應該是10月中，現在指揮中心正要跟各部會進行討論，把退場時間和後續規劃訂出來，讓各單位有時間可以緩衝。

▲▼新北市防疫計程車、防疫大巴及公車防疫措施及清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲相關單位需要配合退場和安排後續規劃。（圖／記者許靖騏攝）

至於宣布時間，黃高彬強調，時間越早越好，最好是這一兩個禮拜，至少在9月底前要擬定好，才夠時間讓各單位準備，看看各單位多久時間內可以配合完成，包括旅遊業、外交部簽證問題、交通部航空公司人數控管問題等等。

而在戴口罩方面，歐美大多都已經開放了，很多都不戴口罩了，9/12紐西蘭也宣布只有醫院和養老機構才需要戴口罩。但黃高彬直言，台灣民眾戴口罩遵從度蠻好的，口罩要調整至少要到年底，不過接著也有流感疫情，所以還是戴著比較好，國外取消主要也是因為文化不同，外國人對於戴口罩大多是比較負面的觀念。

黃高彬認為，未來若開放0+7，是一段過渡時期，如果觀察一段時間，看起來沒有大問題，可能0+7開放一個多月後，就可以整個開放。

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