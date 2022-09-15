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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

▲▼副總統賴清德出席民進黨婦女部舉辦「姊姊妹妹站出來 婦女團體支持四個不同意」活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

副總統賴清德15日首度出馬，為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，不過，致詞時有人身體不適，旁人急叫救護車，而醫師出身的賴清德待致詞結束，也前往關心，並表示該民眾因沒吃早餐，導致血糖太低。事實上，這不是賴清德從政以來第一次「醫生魂」爆發，前前後後連同今天至少救了8人，還有一次則是飛往宏都拉斯參加總統卡斯楚的就職典禮，觀禮席上有人昏倒，他原想上前關心但被維安擋下。

林佳龍與賴清德今上午到深丘福德宮參拜，廟埕擠滿支持者，但當賴清德致詞到一半時，救護車突然抵達現場，事後發現有民眾身體不適。

賴清德與林佳龍待致詞結束特別上前關心。賴清德說，對方因沒吃早餐，可能在人群中比較悶熱，所以血糖低，血壓下降；自己的隨扈有給他吃糖，醫護也施打點滴，應該沒問題，保險起見送亞東醫院觀察。

回頭看賴清德踏入政壇以來，常以「醫師」身分助人。還是國大代表時，救曾協助一名路倒的騎士；而在2012年，他前往麻豆的行程路上看到車禍意外，除了報案還下車移車。

2013年，身為台南市長的賴清德當時正要次北上出席行政院會，在高鐵上聽到廣播有旅客身體不舒服，他也立即上前幫忙；2015年則在學甲區救了一名高齡的地方人士，看他臉色發白、直冒冷汗、體力不支，判定是血糖過低，並指揮送醫；而在2016訪美期間，賴清德也協助過一名外籍旅客，同年台南孔廟秋季祭孔大典上，賴清德則救了一名禮生。

另外，賴清德曾透露，自己過去在某政壇人士父親的告別式上，突然有倒地，他也上前施救。

而在2022年，賴清德到了宏都拉斯，參加卡斯楚的就職典禮，活動進行到一伴有人昏倒，賴清德也馬上起身試圖協助，但被拉住。

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