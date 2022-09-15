iPhone 14評測整理！　用起來更像iPhone 13S





▲蘋果iPhone 14系列實機評測出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 14系列手機將於16日開始交付到客戶手中，蘋果公司已允許部分媒體和YouTuber公開評測結果。針對iPhone 14而言，評價多指是從iPhone 13的增量升級，用起來更像iPhone 13S，增加一個額外的核心，前後鏡頭也有些微改進。

目前外媒評價彙總

顯示螢幕

iPhone 14系列分別為6.1吋的iPhone 14與6.7吋的iPhone 14 Plus，目前評測集中在iPhone 14上，因為Plus款要到10月中才會發貨。

外媒「The Verge」編輯強生（Allison Johnson）表示，標準版iPhone 14的顯示螢幕與iPhone 13幾乎相同，雖然很好，但相同價格下其他安卓手機已經能提供120Hz刷新率的高級顯示螢幕。

性能

蘋果iPhone 14採用的A15仿生晶片與iPhone 13 Pro版及Max版相同，並比標準版的iPhone 13多一個GPU核心。

iPhone 14也更改手機內部設計，讓裝置在遊戲過程中盡可能保持「觸感涼爽」，讓用戶能更長時間玩高強度遊戲，也不會出現過熱問題，性能方面依然保持能力。不過手機在低光下反覆測試自拍、相機自動對焦功能時，手機的溫度升高，但不會太熱。

電池續航力

iPhone 14電池容量較iPhone 13大一點，蘋果此前表示iPhone 14的影片連續播放時間可長達20小時，音頻播放時間長達80小時，在「The Verge」的測試下，iPhone 14螢幕使用3至4小時後，一天結束時大約還剩40％至50％的電量，由於測試有限且使用情況不同，難與iPhone 13 進行比較，但對大多數用戶而言應該足夠了。

相機

iPhone 14的前後鏡頭都進行升級，前置鏡頭是全新1200萬像素的相機，具有自動對焦功能。蘋果表示因為光圈更大，在低光環境中拍攝的照片亮度可達2倍。

後置鏡頭，iPhone 14的雙鏡頭設置與前一代相同，但配置改為主鏡頭和超廣角鏡頭。新的主鏡頭有ƒ/1.5大光圈，拍攝時可讓多49％的光線進入，主鏡頭還會合併多個曝光的像素，讓在低光條件下拍攝的照片更明亮、顏色更逼真。

影片拍攝方面，iPhone 14納入新的運動模式，能提供穩定的影音畫面，不過「The Verge」指出，運動模式在明亮的戶外光線下非常適合使用，一旦在其他環境下，畫面就會可見許多斑點。