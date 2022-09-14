iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換　

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iOS 16正式對所有用戶更新，此次新版本可以說是大改版，並添加添加許多方便的功能，包含鎖定螢幕自訂、文字截圖、快速去背等功能，此次也實際操作看看效果。有五大方便的新功能可以嘗試看看。

鎖定畫面

首先最大的改變，就是iPhone的鎖定介面終於不是死板的樣子，可以透過自己的風格改變，並且仍保留蘋果的簡潔設計，可以在鎖定畫面中加入小工具，包含股市、健身、時間、天氣、備忘錄等各式方便功能。

▲iOS 16新功能。（圖／翻攝蘋果）

只要在鎖定的狀況下，長按螢幕的鎖定畫面就可以進入編輯模式，並點選「自訂」，也可以從設定中的背景圖片選擇鎖定畫面，可以自由設定多個鎖定的介面應用不同的狀態，並且自由加入小工具、背景圖片等等，可以自己設定圖片或是使用手機內建的各種功能的背景。

▲蘋果iOS 16鎖定畫面實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）

相簿

其次就是相簿新變化，過去只要別人拿到手機，就算將相簿隱藏，還是可以打開，但現在隱藏的相簿都需要再度掃Face ID才能夠解鎖，保障想要蒐藏的相片隱私。

相簿中也推出新功能，可以合併相片，也就是手機自動偵測，刪除一樣的照片、圖片等，減少手機的容量負擔，不過由於為自動偵測，可能會有誤判的情況發生。

▲隱藏相簿需要Face ID才能解鎖。（圖／記者陳俐穎翻攝）

快速去背

這項新功能在當初開發者大會發布時就備受期待，用戶只需要長按圖片主體，在經過系統快速勾勒後，按下拷貝，接換到其他應用貼上後，就可以得到去除背景的主體圖片。

這項新功能除了方便去背之外，也可以隨意將主體貼到各種照片上，讓人擁有許多製作圖片的新樂趣。

訊息功能

更新過後，在iMessenger時就可以「編輯」、「收回」訊息，但這項功能只限在15分鐘內使用，且也有一定的編輯額度，只能編輯5次，編輯的同時對方也會收到通知。

▲蘋果iOS 16訊息可以收回與編輯。（圖／記者陳俐穎翻攝）

原況文字

iOS 16更新後，可以快速地抓取照片或影片中的文字，直接掃描變成文字檔案，甚至可以轉換圖片、影片中的貨幣數額，但此功能仍有一定的誤差，使用時還是要稍微注意。