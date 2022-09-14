　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換　

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iOS 16正式對所有用戶更新，此次新版本可以說是大改版，並添加添加許多方便的功能，包含鎖定螢幕自訂、文字截圖、快速去背等功能，此次也實際操作看看效果。有五大方便的新功能可以嘗試看看。

鎖定畫面

首先最大的改變，就是iPhone的鎖定介面終於不是死板的樣子，可以透過自己的風格改變，並且仍保留蘋果的簡潔設計，可以在鎖定畫面中加入小工具，包含股市、健身、時間、天氣、備忘錄等各式方便功能。

▲▼iOS 16新功能。（圖／翻攝蘋果）

▲iOS 16新功能。（圖／翻攝蘋果）

只要在鎖定的狀況下，長按螢幕的鎖定畫面就可以進入編輯模式，並點選「自訂」，也可以從設定中的背景圖片選擇鎖定畫面，可以自由設定多個鎖定的介面應用不同的狀態，並且自由加入小工具、背景圖片等等，可以自己設定圖片或是使用手機內建的各種功能的背景。

▲蘋果iOS 16實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）▲蘋果iOS 16實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）

▲蘋果iOS 16實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）▲蘋果iOS 16實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）

▲蘋果iOS 16鎖定畫面實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）

相簿

其次就是相簿新變化，過去只要別人拿到手機，就算將相簿隱藏，還是可以打開，但現在隱藏的相簿都需要再度掃Face ID才能夠解鎖，保障想要蒐藏的相片隱私。

相簿中也推出新功能，可以合併相片，也就是手機自動偵測，刪除一樣的照片、圖片等，減少手機的容量負擔，不過由於為自動偵測，可能會有誤判的情況發生。

▲蘋果iOS 16實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）▲蘋果iOS 16實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）

▲隱藏相簿需要Face ID才能解鎖。（圖／記者陳俐穎翻攝）

快速去背

這項新功能在當初開發者大會發布時就備受期待，用戶只需要長按圖片主體，在經過系統快速勾勒後，按下拷貝，接換到其他應用貼上後，就可以得到去除背景的主體圖片。

這項新功能除了方便去背之外，也可以隨意將主體貼到各種照片上，讓人擁有許多製作圖片的新樂趣。

訊息功能

更新過後，在iMessenger時就可以「編輯」、「收回」訊息，但這項功能只限在15分鐘內使用，且也有一定的編輯額度，只能編輯5次，編輯的同時對方也會收到通知。

▲蘋果iOS 16實測。（圖／記者陳俐穎翻攝）

▲蘋果iOS 16訊息可以收回與編輯。（圖／記者陳俐穎翻攝）

原況文字

iOS 16更新後，可以快速地抓取照片或影片中的文字，直接掃描變成文字檔案，甚至可以轉換圖片、影片中的貨幣數額，但此功能仍有一定的誤差，使用時還是要稍微注意。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／35歲重機男新生高架遇死劫　母痛失獨生子淚崩
網紅荷莉還活著！　開口「跟林心如討慰問金」
iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換
快訊／休旅車墜谷　2女拋飛1人「頭部爆血」死亡
名嘴爆郭台銘為買BNT　被逼簽切結書2024不選總統
英女王國葬「3國家」被列黑名單　封殺原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時

iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換　

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！果粉傻：還好沒更新

收到警報勿驚慌　下午4時五大電信測試災防告警訊息

iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！他供1招解　2步驟就完成

遠傳公布iPhone 14排隊禮　前50名免費容量升級、頭香送iPad

MSI Prestige 14 Evo質感雙色　完美cover你的行動工作與生活

5款iPhone舊機「更新iOS 16」電池續航變強　實測最多增近2小時

iOS 16新增「2隱藏功能」！網更新完實測嗨了：瞬間愛上

更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

外送男跟店員玩躲貓貓 柱子擋住視線完美隱蔽

iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時

iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換　

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！果粉傻：還好沒更新

收到警報勿驚慌　下午4時五大電信測試災防告警訊息

iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！他供1招解　2步驟就完成

遠傳公布iPhone 14排隊禮　前50名免費容量升級、頭香送iPad

MSI Prestige 14 Evo質感雙色　完美cover你的行動工作與生活

5款iPhone舊機「更新iOS 16」電池續航變強　實測最多增近2小時

iOS 16新增「2隱藏功能」！網更新完實測嗨了：瞬間愛上

更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

一瓶汽水竟有232種配料！大陸網友吐槽：元素週期表都沒它齊全

他被控冒名「台北市多元化計程車產業工會理事長」　林佳龍競辦澄清

雷／潤娥疑罹白血病飆演技！《黑話律師》結局倒數　李鍾碩發狠了

南瑪都路徑難測！可能西偏更近台　週末引雨彈南下「北台灣轉雨」

看好Uniqlo、GU訂單強勁　美系外資喊聚陽目標價271元

辣妹汪「穿裙趴機車」準備散步　媽見猖狂大雨嘆：養柴三思不夠

立陶宛設駐台辦事處　政府應倡議發展民主之鏈

亞股災情盤點　日股一度重挫逾800點最慘

iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時

大夜保全騎重機新生高架遇死劫　母痛失獨子潰堤淚崩無法說話

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

3C家電熱門新聞

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！她崩潰

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

iOS 16新增「2隱藏功能」　網實測嗨了

iOS 16「桌布有陰影」一票嫌醜　他供1招解

收到警報勿驚慌　下午4時五大電信測試災防告警訊息

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

MSI完美cover你的行動工作與生活

「不敢再搶著買iPhone！」1問題釣出一排苦主

想買iPhone 13通訊行都缺貨！內行驚曝市場1走向

iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換　

iOS 16要來了！13日更新前5注意事項必看

iPhone 14預購量不如前代　通路分析：iPhone 13系列將一機難求

升級iOS 16！他嘆「耗電變快」揭3變化

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面