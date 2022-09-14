快訊／找到了！北院法官登山失聯64小時　今晨尋獲遺體

▲法官陳伯均失聯，今晨尋獲遺體。（圖／台北地院提供）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台北地院法官陳伯均11日帶著妻小到台中市和平區池有山登山，不料回程卻迷路，陳伯均獨自下切找路，卻因此失聯，妻子焦急報案。警消人員獲報後隨即派員上山搜救，先後尋獲陳伯均登山杖及衣物，但卻遲遲未尋獲蹤跡。直到今（14）日上午7時45分許，在陳伯均失聯進入64小時後，搜救人員尋獲遺體，目前正在等待其他隊伍一同協助遺體下山。

陳伯均11日和家人一起到台中武陵桃山池有山時，但卻在三叉營地迷路，陳伯均先行前往探路，但過了15分鐘後，家人沒見到他走回來，又無法取得聯繫，因此通報警消單位協助搜尋。但經過搜索仍未發現他的蹤跡，僅於下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖，13日警消再尋獲他的衣物、登山帽及登山鞋。

由於昨日天候不佳，山區大雨不斷增加救援困難，搜救人員於是暫停行動回到營地，並待雨勢稍歇後再繼續搜救，而稍早最新消息傳出，在陳伯均失聯的第64小時後，搜救人員尋獲陳伯均遺體。

據了解，陳伯均現年47歲，為司法官訓練所44期結業，在新北地檢署曾偵辦重大案件鄭捷殺人案，當年鄭捷移送辦新北地檢署時，陳伯均也曾在鏡頭前受訪說明，雖然由於偵查不公開並未多做透露，之後於2018年獲派桃檢主任檢察官，於2021年轉任法官。