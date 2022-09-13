5000家人氣餐廳上線　LINE熱點推「餐廳訂位」功能

▲LINE熱點推出餐廳定位功能。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

在地行動指南「LINE熱點」，是LINE中查找地點的生活好幫手，今日宣布與餐廳訂候位系統inline正式合作，即日起用戶在LINE中，透過LINE熱點就能一鍵查找使用inline接受訂位的知名餐廳，像是教父牛排、金色三麥、王品集團旗下餐廳等，還可一鍵將餐廳LINE到聊天室給家人好友，直接訂候位，

此外也可以線上點餐外帶外送，並於餐後創建的LINE熱點「口袋名單」中，加入這些餐廳來分享自己的用餐心得。為了鼓勵LINE用戶探索與分享優質餐廳，LINE熱點團隊於2022 年9月13起一連四天舉辦「inline美食訂位訂餐」活動，用戶於活動期間完成指定任務，單一 LINE帳號最多可獲得 LINE POINTS 8 點。

用戶可於LINE主頁新增「熱點」入口，或於LINE「錢包」頁面、聊天室內下方選單、官方帳號進入LINE熱點服務。點進LINE熱點首頁，可以看到首頁選單中，新增了「線上訂位」的按鍵，或於LINE熱點官方之帳號中的圖文選單直接點選「訂位免排隊」，點選此按鍵就可一覽自己目前所在位置附近，有哪些由inline提供訂位服務的餐廳。接著在餐廳的商家頁面中，點選「inline線上訂位」，即可開始選擇日期與時間。訂位完成後，將由inline發送訂位確認簡訊通知。

LINE台灣LINE熱點事業部總監余欣蓬表示， LINE熱點所提供的吃喝玩樂生活情報，廣受用戶歡迎，其中餐廳更是LINE熱點用戶最喜歡關注、分享的資訊類型。此次雙方服務的對接，以用戶體驗為出發點，串起地點查找、內容推薦、實際訂位，與生態圈分享擴散的創新合作模式。