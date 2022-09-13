颱風天還揪大豹溪烤肉　他貼1公告「打臉水安隊不是主揪」

▲大豹溪突溪水暴漲，不少烤肉物品被沖走 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

新北市大豹溪11日山洪爆發，在溪邊烤肉民眾緊急撤離，現場險象環生，而負責協勤守護水域的「紅十字會水上安全工作大隊」遭爆料，是這場烤肉活動的主辦方，不過總幹事否認，強調只是去當志工保護民眾，但有網友貼出水安隊PO出的中秋活動公告，「歡迎帶家人一起上溪烤肉」，認為這句話就有主揪的嫌疑。

受到中颱梅花外圍環流影響，氣象局11日中午11時15分，發布山區暴雨警示，針對新北市大豹溪發布災防警告，然而，「紅十字會水上安全工作大隊」卻被拍到，在大豹溪舉辦烤肉活動，面對溪水暴漲，倉皇收拾物品並撤離的畫面，不過有不少人站在滾滾洪水中不撤，甚至還有人在急流中收帳篷、搶救物品，讓旁人看了驚呼「不要收了啦！人命要緊」。

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對此，紅十字會水安隊在粉專「111聯合會總幹事」發文還原經過，表示水域狀況不佳，教練們判斷民眾不適合下水，但因他們僅是志工，並無公權力可以驅離民眾，所以只能柔性勸導，並隨時觀察水域狀況，「我們是去當志工協助維護民眾的安全，卻被誤解為我們是聚眾烤肉的團體」。

▲網友認為，設站之外還邀隊員帶家人上溪烤肉，就有主辦活動之意。（圖／翻攝自靠北登山大小事FB）

不過，有網友在臉書「靠北登山大小事」貼出一張截圖，疑似是水安隊PO出的中秋烤肉活動公告，消防局有派人於大豹溪駐點，請各位教練及會員盡量排時間上大豹溪協勤，「也歡迎帶家人一起上溪烤肉，與家人共度中秋佳節同時也保護戲水民眾的安全，服務組也會準備月餅與大家同樂」。

不少網友認為，設站之外還邀隊員「帶家人一起上溪烤肉」，這句話就有主揪的嫌疑，留言狂轟「知颱風要來，會有風雨，溪水暴漲是絕對會有的事，為何要涉險辦烤肉活動？還是覺得絕對不會發生危險？」「看影片的水流，全部全身而退簡直是祖先庇佑」、「不過9/11凌晨就開始下雨了，而且天氣非常不好，那天還去溪邊烤肉根本找死好嗎？」

但也有人留言緩頰，「我認識拍影片的人，他說他們已將時間提早到早上，而且有一直監測溪流變化，只是雨真的很大，水5分鐘就淹上來了，蟾蜍谷相對是安全的地方，在民眾勸離之前他們也不能先離開」、「他們烤的點是蟾蜍谷，基本上是真的很安全。如果是東眼橋下就真的是在玩命」。

▲水安隊發文澄清。（圖／翻攝自臉書／111聯合會總幹事）

另外，針對網友提及「某自救會舉辦烤肉活動」，一名不願具名的水安隊的志工經《ETtoday新聞雲》記者詢問時表示，每逢連假遊客總會特別多，但志工人力卻很吃緊，當時並不是舉辦烤肉活動，而是志工也想要與家人中秋團聚，為了鼓勵大家上山維護民眾安全，才會寫「歡迎帶家人一起上溪烤肉」，這是「不對外」的活動。

該志工也透露，通常颱風達到停班停課標準，或是相關單位有說不用上山，他們水安隊志工才可以不用上山；反之，即便颳風下雨最多也只能提早撤離，但無論如何都不能比遊客還要早走。

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