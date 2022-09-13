永和分屍冤魂現！　警調監視器驚見恐怖一幕：像是在喊冤

▲葬儀社人員將死者殘存大體從公寓搬下樓，準備運往殯儀館等候相驗。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週一（9月5日）傍晚，新北市警局永和分局得和派出所接獲1名張姓女子報案，指54歲的梁姓男性友人失蹤多日聯繫不上，警方上門查看，先在屋外聞到屍臭味，驚覺不對勁，破門後果然在房間的床邊發現1具屍體。

恐怖的是，死者的頭顱、雙手、右腳已經不見，只剩下身軀及左腳，地板上殘留大片早已風乾的血漬，空氣中不時傳來令人作嘔的味道，從屍體腫脹、流出黑色屍水的狀況研判，梁男約已死亡5天。

之後，警方又在另1個房間找到多把沾血的刀子，疑似是分屍工具，由於死者的住處門鎖完整未遭破壞，警方懷疑凶手應是熟人，詭異的是，與死者同住的73歲大哥行蹤成謎，且他沒有使用手機的習慣，根本聯繫不上。

▲凶手抱著裝有死者肢體的垃圾袋，準備扔進垃圾車運往焚化爐。

經警方調查，死者有8名兄弟姊妹，他及大哥未婚，多年來都與母親同住，後來母親中風、行動不便，死者為了照顧媽媽，10多年前辭去法警工作，經濟來源除了靠大哥的退休金，其他兄弟姊妹也有金援，去年母親離世之後，該屋只剩2兄弟同住。

▲凶手（紅圈處）隨身拖著紅色行李箱，相當醒目。

不過，兄弟倆感情不太好，之前常為金錢問題發生爭吵，死者曾在前年、去年控告大哥恐嚇、妨害自由、毀損。為了確認梁姓大哥的行蹤，警方調閱路口監視器畫面，發現梁從9月1日晚間開始，就拖著1只紅色行李箱頻繁進出公寓，上週一中午又提著2個垃圾袋出門，值得一提的是，警方仔細觀看監視器畫面，赫然發現其中一個垃圾袋竟露出一隻手掌，像是在喊冤！



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