快訊／土豪金BMW M3試車自撞！前座2男送醫搶救不治

記者游宗樺、陳韻如／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間8點多發生嚴重事故！一輛要價558萬起的土豪金BMW M3自撞路樹，造成前座兩名林姓男子當場失去生命跡象，而後座方姓女子則是雙腳骨折，全數被送往醫院搶救。然而，不幸消息仍傳出，兩名男子經搶救後仍宣告不治，而方姓女子則被送進加護病房。

▲土豪金BMW M3自撞路樹，整輛車撞爛，前座兩名男子送醫搶救不治。（圖／民眾提供）

據悉，31歲林姓車行老闆陪一對夫妻上路試車，自己坐在副駕，不料途中車輛不明原因自撞路樹，導致他全身多處骨折，當場失去生命跡象。而要價不菲的BMW M3，也因「包樹」撞爛，左側車身嚴重凹陷、變形，里程表還停在110公里。至於後座的方女，被發現時躺在後座、雙腳骨折，傷勢相當嚴重。

桃園市消防局12日晚間8點35分接獲民眾報案，八德區東勇北路180號疑似有車輛自撞路樹，因此出動21人10車前往救援。消防到場時，發現車體扭曲變形、3人受困，立即請求特搜隊支援，並出動油壓器材破壞車體，才順利將3人救出。

不過，前座29歲林男、31歲林男被救出時已無呼吸心跳，26歲方女雖意識清醒，但雙腳骨折，疼痛難耐，因此被分別送往聖保祿醫院、部立桃園醫院、桃園長庚醫院，但兩名男子經搶救後仍宣告不治。至於確切事故原因，警方還在調查中。