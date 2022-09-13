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威廉王子領地總價361億　威爾斯親王變「英國大地主」

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日現身溫莎堡。（圖／路透）

▲威廉王子繼承威爾斯親王變「英國大地主」，領地總價值高達新台幣361億。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩後，查理三世（Charles III）登基即位為英國國王，威廉王子也被授予「威爾斯親王」（Prince of Wales）與康瓦爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜，並且繼承屬於康瓦爾公爵領地，總面積高達5.2萬公頃，大約相當於2個台北市，總價值也高達10英鎊（相當於新台幣361億）天價。

根據《衛報》報導，康瓦爾公國（Duchy of Cornwall）領地超過5.2萬公頃，包含英格蘭和威爾斯的20郡，例如德文郡（Devon ）、肯特郡（Kent）、卡馬森郡（Carmarthenshire）及諾丁罕郡（Nottinghamshire）。

康瓦爾公國大部分為莊園或農田，但也包括住宅和商業地產、森林、河流、海岸線，以及大約三分之一的達特穆爾國家公園（Dartmoor national park），該公園曾經用於開採錫和銅等礦物。

領地內還擁有倫敦市中心的橢圓形板球場（Oval cricket ground ）、達特穆爾監獄（Dartmoor prison）、洛斯特威希爾區（Lostwithiel）的植栽中心等特殊資產，截至 3 月底，公國的淨資產價值超過 10 億英鎊，其中大部分來自投資性房地產資產。

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