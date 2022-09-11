台灣將派3人出席安倍國葬　謝長廷籲對岸：日本辦喪事別口出惡言

▲我駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）



記者陶本和／台北報導

針對台灣將推派誰出席月底（27日）日本前首相安倍晉三國葬一事，我駐日代表謝長廷日前向駐日台媒表示，依照往例會派3位代表出席，不過總統蔡英文因公務繁忙，不會自己前往，目前台日也正在磋商出席人選。

對於我國有誰代表出席安倍國葬，外交部發言人歐江安表示，目前還在與日本密切磋商，等計畫確定了會對外說明。不過，中國外交部先發話，認為日本不應該給台灣獨立勢力藉機搞政治操弄，要求日本應該恪守中日之間的4個文件，基於「一個中國」原則嚴格處理相關事宜。

對此，謝長廷11日在日本被駐日台媒訪問時表示，日本在辦喪事，不要口出惡言，要去就去，不要去就不要去，台灣代表見到中國也會很有風度，即使蔡英文遇到中國領導人習近平也會保持國際風度，不會讓國際看笑話。他認為，這樣罵來罵去，只會被世界看笑話。

至於台灣將由誰出席安倍國葬，謝長廷日前受訪時有表示，先前有友邦人士詢問他，他都對外說「蔡英文會去」，但總統府已經表示，蔡英文因為公務繁忙，不會自己前往，台日之間目前還在磋商出席人選。

謝長廷指出，依照往例會派出3位代表出席安倍國葬，會由蔡英文指派人選應較沒有爭議，而他自己則是一定會出席。