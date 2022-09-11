中颱梅花持續增強！最快今晨「5：30發海警」　這天起龜速北上

▲梅花颱風9/10晚間8點最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

第12號颱風「梅花」於10日下午2時增強為中度颱風，未來北上期間雖預計強度仍維持在中颱，不過目前近中心最大風速已從每秒33公尺增強為每秒35公尺，瞬間最大陣風從每秒43公尺增強為每秒45公尺。中央氣象局預報員張承傳表示，梅花颱風持續增強，預估今（11日）清晨5點30分，或是上午8點30分有機會發海警。

根據氣象局資訊，梅花颱風10日晚間8點的中心位置在北緯21.7度，東經125.5 度，以每小時9公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

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▲梅花颱風未來動向。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員張承傳指出，梅花颱風從11日開始速度放慢，下周一到下周三（9/12～9/14）都很慢，都會台灣東半部海面慢慢移動北上，最為接近台灣，下周四（9/15）北上速度才會加速，而根據最新預報路徑預估，最快11日清晨5點30分，或是上午8點30分發布海上颱風警報，至於暴風圈是否觸地、發布陸警等，都還要觀察。

氣象局提醒，11日受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北部、宜蘭山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，清晨北部及宜花低溫約22到24度，中南部及台東低溫則在25、26度左右，白天北部及宜蘭高溫略降約28、29度，其他高溫約32、33度。

到了下周一至下周三，由於梅花颱風在台灣東方海面緩慢移動，近似滯留，受颱風及其外圍環流影響，北部、東北部及東部地區有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中部、東部山區易有局部大雨或豪雨發生。