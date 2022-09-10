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人夫公司樓梯間激戰小三！「硬到GG酸」　超鹹濕對話曝光

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人夫在公司樓梯間和女同事偷情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

台北一名林姓男子和老婆結婚不到一年，就和公司女同事薛女搞起婚外情，時常性致來了就到樓梯間「解決」，薛女原稱不知林男已婚受檢察官採信，將她不起訴，後因薛女曾用「偷情」形容自己和林男的關係，法官改判其侵害林妻配偶權，應賠60萬元。

根據判決書內容，林妻2017年8月生下孩子後，林男就帶著她到美國登記結婚，並在臉書和IG發出婚戒照片、發送彌月蛋糕給親友和同事，隔年2月也在台灣登記結婚。

林妻發現，林男2018年6月至10月間和同事薛女偷情，五度在同一間摩鐵開房間，還直接在公司樓梯間「解決」三次，林妻看見兩人鹹濕的對話內容，氣得對薛女提出通姦告訴，求償80萬元。

薛女表示，她和林男曖昧時根本不知道他已是人夫，林男還曾用沒有登記的身分證騙取她的信任，說自己是有女友並育有一子，但想跟女友分手、和她交往，所以她才開始和林男發展關係，直到曖昧4個月才發現林男已婚，此後就沒有再聯繫。

檢察官採信薛女說法，將她不起訴，林妻則不滿提出再議，但大法官後續宣告通姦罪違憲，薛女刑事部分不起訴確定。

林妻上訴後，士林地院更一審看林男和薛女的對話，林男曾說「昨天都沒有恩愛」、「覺得妳屁股今天特別美」、「覺得硬到雞雞有點酸」、「想跟妳找個地方愛愛一整天」、「我想妳，妳這樣會不會懷孕啊？被妳弄太累一到家秒睡」，薛女則回「這麼誇張，硬了多久」、「我想死你了，覺得吃醋」、「就不喜歡你到晚上跟假日都不是我的，我偷偷吃醋在心裡」、「他下去了吧？他在我們偷情小角落」。

法官考量林男在偵查時說他登記後1個月，薛女便知情，當時他還在公司會議說到要去美國結婚，而薛女在訊息中用「偷情」形容2人關係，認定她知道林男已婚，侵害林妻配偶權，應賠償60萬元，可上訴。

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