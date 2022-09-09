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淫警潛女警浴室「洗臉台藏密錄器」　辯喝醉才偷拍...遭記過調職

▲▼ 三重光明派出所警員潛入女警寢室偷拍女警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重光明派出所28歲湯姓員警潛入女警寢室偷拍女警 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市警局三重分局28歲湯姓警員，7日趁著派出所舉辦聯誼活動時，晚間9時許潛入女警寢室，在浴室放置密錄器想偷錄，女警當晚11時在浴室洗臉槽下方突然發現一個芳香劑，打開一看，竟然是密錄器，趕緊向上報告，經三重警分局調查發現是湯姓員警所為，昨（8）日完成調查，湯辯稱喝醉酒才會偷拍，警方偵訊後仍依刑法妨害秘密罪嫌，將他移送新北地方檢察署偵辦，另記小過調離現職及加強輔導考核。

據了解，今年28歲湯姓員警，警專34期，2017年調派至三重警分局光明派出所服務至今，表現普通。

三重警分局光明派出所（7日）晚上舉辦中秋烤肉活動，當天晚上光明所員警女警返回寢室時，發現浴室洗臉槽下方，突然出現一個「芳香劑」，打開一看發現裡面是一台密錄攝影機！嚇得趕緊上報長官。

經女警陳報反映後，三重警分局立即展開調查，經研判分析，發現是同派出所湯姓警員涉有嫌疑，經詢問該員警坦承不諱，湯姓員警向分局表示，是當天晚上9時多潛入放置，他聲稱是因為喝醉酒才偷拍，對這行為感到非常懊悔。

三重警分局表示，該案已於昨（8）日下午完成調查，迅依刑法妨害秘密罪嫌送新北地檢署偵辦；分局也立即召開人評會，於昨（8）日將該員調整職務至警備隊，並予以記過處分，及提列關懷輔導對象加強輔導考核，絕不庇縱寬貸。

分局重申，對於違法情事絕對深入調查，絕不護短、不庇縱、嚴予查究並斷然處置；另將加強員警法紀教育及建立正確兩性平權觀念，相互尊重，避免是類案件再次發生。

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