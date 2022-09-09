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中秋連假首日高公局出包！　1968app電腦當機無法查路況

▲▼國五南下南港段路況。（圖／翻攝1968高公局網站）

▲國五南下南港段路況。（圖／翻攝1968高公局網站）

文／中央社記者汪淑芬台北9日電

今天是中秋節連續假期第一天，高速公路局電腦清晨4時多當機，到上午6時多仍在搶修，許多返鄉及出遊用路人一早上路前發現無法查詢國道路況資訊，感到崩潰。

高公局總是提醒用路人，上路前先經由高公局1968 APP，了解國道路況、管制措施、試算旅行時間，但今天一早很多用路人發現1968根本無法連線，帶著忐忑心情上路。

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民眾劉先生與朋友約好今天到宜蘭玩，清晨5時就出門，但發現一向很好用的1968 APP卻一再連線失敗，連高公局網頁也無法進入，完全無法掌握國道路況，親自打電話到1968客服中心，客服人員告知是電腦系統出問題，1968工作人員也看不到相關路網圖等國道路況資訊。

劉先生說，1968客服人員告知，暫時只能透過電話了解國道各地路況，而國5南下從南港端，不到清晨5時就塞爆，車速只有20多公里。

高公局局長趙興華接受中央社記者訪問說，清晨4時多，電腦機房出現問題，原本以為是中華電信線路異常，但檢查確認中華電信線路正常，目前仍努力在查電腦當機原因。

到上午近7時，高公局電腦機房仍在搶修，所有路況資訊仍無法查詢，1968 APP頁面顯示網路通信不佳，謮取失敗，高公局網頁則無法連線。

 

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