▲英國女王駕崩,白金漢宮、溫莎堡降半旗。(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩,白金漢宮、溫莎堡於當地時間8日下午6點30分降半旗哀悼女王。白金漢宮宣布女王駕崩的消息後,數百位聚集在大門外的民眾紛紛低頭默哀,也有人忍不住低聲哭泣。

▼英國民眾聚集在白金漢宮外,為英國女王駕崩哀悼。(圖/達志影像/美聯社)

As the flag is lowered to half mast over Windsor Castle an incredible rainbow appears over the castle, for a few minutes and then just like that it was gone…. pic.twitter.com/nOIQCAxWQQ