中秋連假「大眾運輸3大優惠」出爐！搭北花線4人同行1人免費

▲連假期間搭乘北花線可享有優惠。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假登場，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，交通部公路總局自9月9日至11日推出多項全國性共通國道(公路)客運優惠，包括中長途客運車票85折；使用電子票證搭台灣好行打5折；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠等。

公路總局表示，自9月8日0時起至9月11日24時止推出多項全國性共通國道(公路)客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇。

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三大優惠包括86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘49條台灣好行路線享半價優惠。

▲中秋連假期間多條客運路線有折扣。（圖／國光客運）

公路總局另於9月9日0時起至9月11日24時止針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）。

第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。