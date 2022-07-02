閃燈路口不讓「2車對撞」　貨車一路搖晃衝民宅...路旁停車也遭殃

▲大、小車在閃光號誌路口發生碰撞意外後，大貨車再失控撞斷電桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮開元路與迎薰路口7月1日凌晨4時許發生一起自小客車與大貨車碰撞的交通事故，2車碰撞後，大貨車續行往前再撞擊一處民宅，並撞斷一根電桿又波及一旁的自小客車，自小客車駕駛輕傷，雙方均無酒駕，警方研判，2車行經閃燈路口未按規定停車禮讓，是主要肇事原因。

苗栗縣警察局竹南分局中港派出所於111年7月1日時3分50分許接獲報案稱，竹南鎮開元路與迎薰路口發生一起自小客車與大貨車碰撞的交通事故，員警趕赴現場處理。

經了解該部自小客車的駕駛是沿迎薰路由南往北行駛，而大貨車駕駛是沿開元路由東往西行駛，2車在路口發生碰撞，大貨車續行往前再撞擊一處民宅，並撞斷一根電桿又波及一旁的自小客車，自小客車駕駛輕傷，意識清楚、無生命危險，該駕駛表示自行就醫。

處理員警現場勘查，雙方駕駛均無酒後駕車情事，而事故路口當時自小客車方向是閃紅燈，大貨車行駛方向是閃黃燈號誌，竹南警察分局提醒民眾，車輛行經路口遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，小心通過，遇有閃光紅燈號誌，應停車再開，讓幹線道車優先通行確保安全後，方得續行。警方研判這起事故可能就是未依規定停、讓，而詳細肇事原因及肇責仍待釐清。

▲▼大、小車在閃光號誌路口發生碰撞意外後，大貨車再失控撞斷電桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）