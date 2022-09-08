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《料理3》王者再現8強開打！以酒入菜尬功力　「油」對有加分

▲《料理之王3》8強開打，選手們大秀以酒入菜的功力，不只烹煮手法、時間要拿捏得好，選擇用油也是加分關鍵。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

「酒的料理，你們要帶來的是什麼呢？30分鐘預備倒數開始！」《料理之王3》王者再現8強開打，從眾多好手中脫穎而出的李健銘、許書豪、陳敏蕙和王丙吉，4位選手同台較勁，紛紛使出渾身解數，爭奪最終門票。

▲▼泰山調理油 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲《料理3》王者再現8強開打，選手大秀以酒入菜的功力。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

唯一晉級的女力代表「中餐女漢子」陳敏蕙火力全開，要在30分鐘內端出馬祖老酒麵線、紹興十香菜和高粱烏魚子冰淇淋共３道料理。被譽為「料理視覺最療癒」的王丙吉，不但準備了爸爸喜歡的土豆豬腳搭配滋補養生的五加皮酒，還帶來紹興越南涼捲，向他的新移民小舅媽致敬。

▲▼泰山調理油 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼李健銘與許書豪認為進入8強賽後，選擇用油也是加分關鍵。

▲▼泰山調理油 。（圖／記者劉亮亨攝）

另一方面，李健銘與許書豪，也不約而同以異國風味迎戰。李建明的日式雞肉丸子配胭脂蝦塔可，大膽加入女兒紅和花雕酒，讓主持人Sandy吳姍儒直呼「很特別」；許書豪則是海陸齊發，有醉蝦干貝佐清酒凍，還有先慢燉再碳烤的豬頰，搭配紹興乃酒醬與南美風味的威士忌奶油炒玉米，都令人眼睛一亮。

▲▼泰山調理油 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲李健銘用耐高溫的泰山主廚精選葵花油來炸餛飩塔可皮。

選手們發揮創意，大秀以酒入菜的功力，讓料理層次更豐富，不只烹煮手法、時間都要拿捏得恰到好處，選擇用油也是加分關鍵。「這次使用的是泰山主廚精選的葵花油跟玄米油，因為一個要炸、一個要炒，所以選用兩種不一樣的油。」李健銘說他雞肉丸子屬於中式再帶點日式的感覺，選用玄米油能為整道料理添加一點米香，而葵花油因為耐高溫，用來炸餛飩塔可皮，比較沒有油耗味。

▲《料理3》王者再現8強開打！以酒入菜尬功力 「油」對有加分。（圖／記者劉亮亨攝）

▲許書豪用西班牙原裝原瓶的主廚精選玄米油來炒豬頰肉。

「我的烤豬頰肉都是在鐵網上用大火快炒，如果使用不好的油的話，就會產生質變。」為了避免油質高溫質變，影響料理風味，許書豪同樣選用西班牙原裝原瓶的主廚精選玄米油，但他也提到，「如果今天是選擇文火慢煎，我會選擇葡萄籽油，因為它本身油脂的質感比較細膩，所以適合用中小火的方式去做烹調。」

▲▼泰山調理油 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲泰山主廚精選系列ChefOil能依低中高溫不同的烹調需求做選擇。

能夠講究絕不將就！泰山主廚精選系列ChefOil，有可以涼拌、調醬的第一道冷壓橄欖油，適合嫩煎、中火拌炒的葡萄籽油及純橄欖油，以及適用大火煎、炒、炸的玄米油和葵花油，能依據低中高溫烹調方式的不同，提供符合需求的頂級選擇，難怪能成為《料理之王3》選手爭霸的指定用油。

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