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愛爾麗集團投入偏鄉公益　斥資500萬引進全台首部自排高頂復康巴士

▲▼ 愛爾麗集團投入偏鄉公益　斥資500萬引進全台首部自排高頂復康巴士 。（圖／品牌提供

圖、文／愛爾麗提供

愛爾麗醫療集團董事長常如山 總經理劉貞華長期投身社會公益，近年來陸續捐贈的救護車、復康巴士已經超過34輛，挹注偏鄉醫療及急難救護，這次再斥資500萬，替雲林縣在地的身障公益社團「復健青年協進會」量身打造，引進全台首部自排高頂復康巴士，提供長輩及身心障礙者更完善的交通接送服務，1日在雲林東勢勢安宮舉辦捐贈儀式，由愛爾麗執行長劉怡萱出席，包括內政部長徐國勇、立委蘇治芬、劉建國等人都到場見證。

這部復康巴士命名為「愛爾麗21號」，是專為身障者駕駛及電動輪椅族量身訂製，駕駛台內建電動尾門操控系統，輪椅上下的升降機遙控操作，身障者駕駛車輛的手控油門、剎車。讓身障者駕駛人不用下車直接把駕駛座椅90度向後迴轉。。

另外因為採自排駕駛，讓以女性居多的社工們感覺很安心，不會有開手排車的壓力；乘客艙採高頂設計，光是高度有192公分，讓以往因為電動輪椅較高乘座者在車內會有壓迫感的情況不再，照顧者也可以直接走入車內，免去彎腰的不適。

愛爾麗集團董事長常如山說，其實之前已經規劃捐贈，但因為該部車輛是訂製款，所有改裝需求都在原廠德國福斯汽車完成，這段期間受疫情影響船運時程，等了2年才交車，總算能投入服務。

內政部長徐國勇表示，愛爾麗集團捐贈復康巴士，體現企業的公益及社會責任，相當不簡單；復健青年協進會理事長劉長庚說，非常感謝這麼多有心人的善心，讓雲林的身心障礙朋友幸福感大增，可以擁有這台客製化的復康巴士來服務，這樣不管是被服務的還是服務人的，都是最好的交通工具。

「復健青年協進會」在山線四個、海線三個服務據點就近服務，服務中的身心障礙者及失能長輩超過600位，遇緊急就醫協助、施打疫苗，或是去醫院檢查開立證明、活動接送，甚至輪椅故障臨時道路救援等等，都亟需交通工具，復康巴士來得正是時候。

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