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愛爾麗集團總裁常如山重返「老東家」　敬軍慰問國軍官兵

▲▼愛爾麗,常如山,陸軍,敬軍,國軍。（圖／愛爾麗提供）

圖、文／愛爾麗提供

「我當兵的時候，就是在特戰部隊！」愛爾麗集團總裁常如山今日在新北市軍人服務站陪同下，前往臺南地區敬軍慰問，重返服役時的老東家「陸軍航空特戰指揮部」等單位，常如山備感溫馨親切，也再度感謝國軍官兵為國家安全所付出的努力與奉獻。

身為軍人子弟、從小在臺南影劇三村長大的愛爾麗集團總裁常如山，對於家鄉有一份深厚的情感；繼日前慰問北部偏遠地區駐軍之後，此次又特別前往臺南地區，慰勉包括陸軍航空特戰指揮部、陸軍飛訓部、陸軍航空基地勤務廠、空軍第一聯隊等單位，致贈慰問金，表達企業界對官兵的感謝與敬意。

正因為常如山是在特戰部隊服役，加上臺南又是他的老家，所以此次敬軍行程，常如山相當重視；同時，為了歡迎這位特戰傑出的企業家袍澤回家，特戰指揮部安排一行人參觀陸航新式裝備，讓常如山了解特戰部隊的進步與成長；過程中，當兵的回憶與話題不斷。

常如山強調，國軍是國家安全與社會安定的重要基石，在天災意外發生時，協力防、救災任務，全民有目共睹，因為有官兵的辛勤付出，百姓才能安居樂業，特別向國軍官兵表達最高的敬意和謝忱，未來他也會持續扮演愛國敬軍的企業家角色，做國軍最忠實的後盾，感謝官兵的辛勞！

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