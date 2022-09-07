要林穎孟簽「絕不詐領助理費」保證書　柯文哲：拿出台大教授本色K下去

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市議員林穎孟6日要求台北市長柯文哲簽署「不投降」承諾書，但因提及民防系統有無做實彈射擊演練等爭議言論，被柯文哲狂罵「是要我開始訓練軍隊當軍閥嗎？」、「我管你去死的」。柯文哲7日表示，他對打混摸魚者拿出台大教授本色，當場K下去，「叫他簽絕不詐領助理費的保證書。」

柯文哲7日上午出席「老房子文化運動計畫」活動，會後接受媒體訪問。針對6日林穎孟要求簽「不投降」承諾書，是否面臨選舉時又出現「抗中保台」議題？柯文哲回應，保台才是目的，如何有效保衛台灣是要思考的事情，自己指揮過萬安演習就知道，其實台灣沒有做很好的準備，原本還只要求北市456個里的其中1里做疏散演練。

媒體追問，民進黨認為不簽就是心虛？柯文哲先是嘆了一口氣後說，「唉！看民進黨誰喜歡簽，去簽吧！」

至於為何6日對林穎孟如此生氣？柯文哲提及，市議員有領國家薪水，要監督、批評市政，他當然是尊重，但問民防大隊有沒有發槍，「要做什麼軍事訓練？題目都搞不清楚就亂發言，受不了這種人！」如果有準備要問問題，他就會很嚴肅認真處理，「你不準備功課，擺明來⋯我叫她要不要簽『絕不詐領助理費』的保證書？」

柯文哲強調，自己對於很認真的人就很認真、以禮相待，對於打混摸魚的人，「我應該拿出當台大教授的本色，當場K下去！」

另外，關於柯文哲稱民進黨凱達格蘭學校虎頭蛇尾，結果被對方反揭露曾是第10期校友，柯文哲說，「這表示他們（凱校）太久沒聯絡我了，傑出校友都不聯絡。」

▼林穎孟6日要求柯文哲簽署「不投降」承諾書。（圖／記者袁茵攝）