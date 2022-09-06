一年就等這一次！　逅肥美嗑不容緩

▲ 煙波集團於10月1日至12月31日於旗下各館飯店推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，期間限定供應特搜人氣三大肥美秋蟹，讓旅客在初秋之際住好房、嘗時令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

金風起，正是啖蟹好時節！煙波集團主廚團隊順應時令，今年初秋特搜人氣三大蟹「大沙公」、「松葉蟹」及「軟殼蟹」，自10月1日至12月31日以「一宴三品」的澎湃宴席推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，於各館飯店設計出一道道令人垂涎欲滴的極品珍饌。

其中選用「薑醋大沙公」為共同菜色，與另兩品蟹味料理搭配各館房型推出「豪饗」及「超饗」蟹宴套餐，一泊二饗專案價4185元起、單點套餐價980+10%元起，另於活動期間，凡於館內餐廳消費不限金額即享以499元加購「薑醋大沙公」乙隻。讓旅客在煙波蟹逅秋日極致美味，譜出不虛此秋的品味旅行。

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「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」於集團旗下推出的共同菜色「薑醋大沙公」，採用純粹的清蒸手法，將蟹味鮮甜全鎖在厚實的硬殼中，用蟹鉗緊壓，清脆的破殼聲後傾泄滴滴鮮美汁液，潤澤豐美的飽滿蟹肉粉墨登場，接著佐以主廚特製薑醋汁，滿口充斥酸甜韻味，讓蟹香味層次更加提升。其二品「松葉蟹」及「軟殼蟹」則使用不同的烹製技巧及融會館別特色展現其料理獨特性。



「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」即日起開放預定，專案資訊詳見集團官網：https://lihi1.com/GPkKX

