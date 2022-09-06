　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一年就等這一次！　逅肥美嗑不容緩

▲ 煙波集團於10月1日至12月31日於旗下各館飯店推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，期間限定供應特搜人氣三大肥美秋蟹，於集團旗下各館飯店餐廳製作道道經典且富新意的秋蟹獨創料理，讓旅客在初秋之際住好房、嘗時令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 煙波集團於10月1日至12月31日於旗下各館飯店推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，期間限定供應特搜人氣三大肥美秋蟹，讓旅客在初秋之際住好房、嘗時令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

金風起，正是啖蟹好時節！煙波集團主廚團隊順應時令，今年初秋特搜人氣三大蟹「大沙公」、「松葉蟹」及「軟殼蟹」，自10月1日至12月31日以「一宴三品」的澎湃宴席推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，於各館飯店設計出一道道令人垂涎欲滴的極品珍饌。

其中選用「薑醋大沙公」為共同菜色，與另兩品蟹味料理搭配各館房型推出「豪饗」及「超饗」蟹宴套餐，一泊二饗專案價4185元起、單點套餐價980+10%元起，另於活動期間，凡於館內餐廳消費不限金額即享以499元加購「薑醋大沙公」乙隻。讓旅客在煙波蟹逅秋日極致美味，譜出不虛此秋的品味旅行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 煙波集團於10月1日至12月31日於旗下各館飯店推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，期間限定供應特搜人氣三大肥美秋蟹，於集團旗下各館飯店餐廳製作道道經典且富新意的秋蟹獨創料理，讓旅客在初秋之際住好房、嘗時令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」於集團旗下推出的共同菜色「薑醋大沙公」，採用純粹的清蒸手法，將蟹味鮮甜全鎖在厚實的硬殼中，用蟹鉗緊壓，清脆的破殼聲後傾泄滴滴鮮美汁液，潤澤豐美的飽滿蟹肉粉墨登場，接著佐以主廚特製薑醋汁，滿口充斥酸甜韻味，讓蟹香味層次更加提升。其二品「松葉蟹」及「軟殼蟹」則使用不同的烹製技巧及融會館別特色展現其料理獨特性。

「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」即日起開放預定，專案資訊詳見集團官網：https://lihi1.com/GPkKX

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
男友「啪啪1細節」被抓包偷吃　網紅臉綠了
主持劉德華演唱會被譙翻　李好「下台哭了」道歉
孝子遭哥分屍！7兄妹心碎招魂「擲2聖筊」逮凶手　警驚：也太巧
他「狂炸糞水屁」衝急診求救　醫一剖嘆：是癌症
白家綺被偷拍「性感熟睡床照」　網呼：太辣
阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！　老闆怒了：全台南就我要開？
驚悚分屍時序曝！今剁頭明切手腳　哥因一舉動落網

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一年就等這一次！　逅肥美嗑不容緩

專輔學校公布　私校工會估「最多2年退場」提醒考生避開

阿堂鹹粥1碗260「沒開發票」遭檢舉！老闆怒了：全台南就我要開？

2年流產3次！她和男友結婚突被阻止　才知「未來婆婆是親媽」

高苑科大與大同學院被列專輔學校　虧損金額曝「最快明年8月停招」

頭獎幸運兒都在新北！北區國稅局「在家報稅真安心」　抽獎揭曉

薪水一半給小三！正宮心碎「你被騙了」　外遇尪不信：真的愛她

北市某國小驚傳家長持刀　教育局啟動輔導機制

以醫學中心為目標　中醫藥北港附醫引進智能復健外骨骼機器人

南投長者5人揪團打疫苗可拿禮券　縣府提醒中秋團聚勿逐桌敬酒

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

一年就等這一次！　逅肥美嗑不容緩

專輔學校公布　私校工會估「最多2年退場」提醒考生避開

阿堂鹹粥1碗260「沒開發票」遭檢舉！老闆怒了：全台南就我要開？

2年流產3次！她和男友結婚突被阻止　才知「未來婆婆是親媽」

高苑科大與大同學院被列專輔學校　虧損金額曝「最快明年8月停招」

頭獎幸運兒都在新北！北區國稅局「在家報稅真安心」　抽獎揭曉

薪水一半給小三！正宮心碎「你被騙了」　外遇尪不信：真的愛她

北市某國小驚傳家長持刀　教育局啟動輔導機制

以醫學中心為目標　中醫藥北港附醫引進智能復健外骨骼機器人

南投長者5人揪團打疫苗可拿禮券　縣府提醒中秋團聚勿逐桌敬酒

安溥「激短髮」神撞臉張鈞甯！　親曝被擋桃花關鍵原因

嘉義市議會中秋節勞軍　感謝保衛前線

鋼龍好投MVP對兄弟連續18局數無失分　伍鐸驚險守勝

搶救曬後黃金72小時！避免黑化、暗沉就靠這公式

一年就等這一次！　逅肥美嗑不容緩

宏都拉斯醫療團參訪金山分院　借鏡台大醫療資訊系統管理

BLACKPINK「4頂級珠寶」制霸VMA紅毯　Jisoo千萬紅寶石耳環氣勢驚人

「少女蘇媽媽」何思靜放心把第一次交給他　床戰唐綸累到睡著

主持劉德華演唱會被譙翻！　李好「下台哭了」道歉：別說我沒準備

孝子遭親哥分屍！7兄妹心碎招魂「擲2聖筊」逮凶手　警驚：也太巧

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

「不要冤枉楊丞琳！」苦苓逆風幫喊冤

中秋4生肖運勢爆棚　好運降臨「獎金入袋」

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

向曹興誠求償5億！中天得繳「驚人裁判費」

梅花颱風可能生成！預估路徑曝　連假水氣增多

看錯匝道出口　他切回原車道竟收3000元罰單

獨／叫南一中生讓出博愛座！阿伯還原真相喊冤

午後雷雨來了！8縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

開箱花蓮最新飯店「煙波花時間」

開箱花蓮最新飯店「煙波花時間」

花蓮又有新飯店！煙波集團全新旅宿品牌「煙波花時間」花蓮館於今年1月底正式開幕，地點就在煙波太魯閣園區內。煙波花時間主打設計輕旅風格，有基本雙人房、家庭房外，並有背包房型讓獨旅者可以享受，最低800元就能住一晚。

煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館正式開幕

煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館正式開幕

宜蘭傳藝新飯店煙波花時間12月試營

宜蘭傳藝新飯店煙波花時間12月試營

長榮國際連鎖酒店線上旅展下殺2折

長榮國際連鎖酒店線上旅展下殺2折

住全台煙波送5000、抽早餐5年吃到飽

住全台煙波送5000、抽早餐5年吃到飽

關鍵字：

煙波飯店金蟹吮指宴

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面