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高雄海產店玩「餵食遊戲」偷抱女同學　國立大學生變猥褻犯

▲。（圖／資料照）

▲一群同學到熱炒店聚餐，不料嗨玩「餵食遊戲」卻變調...（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

南部某國立大學一群同學2019年10月到海產店聚餐，期間葉姓男學生提議要玩「餵食遊戲」，卻趁隙熊抱女同學2次，被女方提告性騷擾。高雄高分院審理後，認定葉男性騷擾屬實，依違反《性騷擾防治法》判處拘役50日定讞，可易科罰金。

根據判決書，某國立大學在職專班多名學生2019年10月20日晚間到鼓山區一間海產店聚餐，期間氣氛融洽，大家便玩起「餵食遊戲」，並拍照嘻笑。當時女同學小琳（化名）拍下不少照片，手機被另一名同學奪走，欲將照片刪除，所以她立刻追上前去。

不過，葉男卻趁隙從後環抱，不僅觸碰腰部，全身還緊貼在她後背。當下小琳立刻表明不高興，叫葉別抓著她，隨後掙脫繼續去追手機，怎料葉又二度熊抱，讓她感到非常不舒服，決定提告性騷擾。

小琳指出，當天葉男指名要她用嘴巴餵吃東西，有一些同學幫忙擋、代為用嘴餵食，大家才嘻笑拍下親密照，隨後上演追逐搶手機的戲碼，沒想到葉男竟趁機環抱，而且一連兩次。

葉男辯稱，雖然他確實有環抱小琳，但原因是小琳拍攝了他和另一名女同學的親密餵食照，他為了幫助女同學奪走手機、刪除照片，並阻止小琳追上去，才在情急之下不小心環抱，用意是為了保護自己的肖像權，主觀上沒有性騷擾犯意。

不過，高雄地院審理時認為，當時女同學已經奪走小琳手機，葉男根本沒必要再以雙手環抱，更何況小琳只是拍攝，並未上傳照片，難認有侵害葉的肖像權，加上在場同學指證歷歷，因此不採信辯詞，考量葉男犯後未賠償並取得被害人原諒，判刑拘役50日，可易科罰金。

葉男不服上訴，但高雄高分院認為原審認事用法均無違誤，量刑也已經依刑法第57條規定詳細審酌，結論亦屬妥適，因此8月23日駁回上訴，全案定讞。

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