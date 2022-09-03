「地鐵衝浪」玩命挑戰成流量密碼　紐約今年死傷數爆增7倍

▲今年紐約因地鐵衝浪的死傷人數爆增。（圖／翻攝自推特）

記者鄭文晴／綜合報導

美國紐約當地年輕人為了追求刺激，時常一群人爬到行進車廂上，或是在外面抓著地鐵門一起移動，形成所謂的「地鐵衝浪」活動，而這股潮流是有人將影片發布在TikTok上，引起廣大迴響，許多人為了流量效仿挑戰，讓受傷、死亡事故大量增加，今年已有627起類似事件，而去年則是96起。

根據《衛報》報導，紐約街頭出現大量年輕人為跟風「地鐵衝浪」，不顧危險在列車頂上奔跑做極限運動，相較去年96起因地鐵衝浪傷亡的案件，今年統計至7月已達627起。在8月29日有3名青少年爬上列車車廂，進行地鐵衝浪，其中一名15歲少年不小心摔下車，掉落在鐵軌上時，被列車輾斷手臂。

一名30歲的紐約人分享說，他在十幾歲時就和朋友們玩地鐵衝浪，這種經歷「一種與眾不同的刺激感，甚至令人上癮」，直到某次看見好友因地鐵衝浪死亡，他才停止追逐刺激。

早在1904年地鐵開通時，就有兩名13歲和14歲的男孩在地鐵衝浪時，一人死亡，另一人受傷，這幾十年來的觀察，發現受害者年輕，且都是男性。正如1991年《紐約時報》的報導，「風險就是誘惑。」

現今社群媒體發達，每個人都能發想並上傳影片，在今年年初有網友將地鐵衝浪影片發在TikTok上，引起網友討論，成為流量密碼，不少人為了追求關注和流量，跟風挑戰地鐵衝浪，才導致今年因地鐵衝浪的死傷案件居高不下。