防疫詐騙簡訊「釣魚5手法」曝光！指揮中心祭3措施應對：停卡止付

記者嚴云岑／台北報導

防疫補助詐騙簡訊猖獗，指揮中心今（2）日公布釣魚訊息詐騙流程，呼籲民眾提高警覺。另提醒民眾向不慎點入網址，可立即關閉網頁，曾輸入信用卡號或銀行帳號者，也要儘速聯繫銀行辦卡或帳戶止付，也可將接獲的詐騙簡訊截圖上傳至165官網線上報案或檢舉。

為防止民眾誤信防疫補助詐騙簡訊，中央流行疫情指揮中心日前公布5個「釣魚連結」，提醒民眾要留意官方正確網址「.gov.tw」，並不會在gov前面加上其他英文或數字，千萬不要隨便點擊不明網址連結。另外，指揮中心也提醒iphone使用者imessage關閉步驟，關閉後就不會再收到詐騙簡訊。

今日公佈的詐騙流程更公開詐騙集團5大流程，分別為「發送、引誘、騙取、偽冒、盜轉」。當民眾輸入個資後，就會遭偽冒開立電子支付會員，讓不法業者得以盜轉帳戶款項。

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指揮官王必勝表示，近期流傳不明訊息，大多透過簡訊、郵件、Apple的Message及Line發送，例如「【衛生福利部】恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製鏈結到瀏覽器領取」等相關詞彙誤導民眾，並假冒衛福部名義製作假網頁，誘導民眾提供身分證影本、輸入個資、銀行帳戶等。

王必勝再次強調，衛福部無因應疫情發放急難紓困相關補助，也不會以電話、簡訊或外部不明連結主動通知申請，更不會詢問銀行帳號、身分證字號等個資，或要求匯款、保管帳戶。

王必勝提到，目前已知的偽冒網站，都已通報165反詐騙專線，由刑事警察局通知業者進行阻擋，民眾若再接獲釣魚簡訊，也可截圖上傳至165官網報案或檢舉。

王必勝表示，165接到通報後，會透過台灣電腦網路協會（TWCRT）進行查處，若網址最後為.tw，代表IP設在境內，可以在2小時內把網站關閉，但若網址為.com，就會聯繫當地業者關閉，可能會耗費較久時間。

截至8/31止，165防詐專線已經查獲23個假網站，約有60~70%都以阻擋，其餘還在處理中，希望國人能有防疫素養，認清網址不要輕易上當。