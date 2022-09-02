ET專訪／謝國樑推基隆交通「三箭兩優先」　台鐵捷運「雙軌並行」

▲謝國樑推出「交通三箭、兩個優先」。（圖／攝影中心拍攝）

採訪／崔至雲、郭世賢

攝影／徐文彬、黃國霖

文／郭世賢

交通政策是基隆長久以來被廣泛討論，且市民朋友最關切的議題，不僅需顧及基隆廣大通勤族的權益，同時也須評估對經濟發展及安全的影響。國民黨市長參選人謝國樑接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，他所提出的「交通三箭兩優先」政策，主張在時代變遷的推動下，交通政策需考量到整體基隆市民的便利性、交通族群的安危以及經濟負擔，希望藉此能把基隆交通做全面性的升級。

謝國樑表示，擔任立委期間，在基隆連外道路的推動上不遺餘力，包括高速公路拓寬、增開路肩以及道路修繕等等多項具體政策；至於在鐵道運輸方面，也成功爭取台鐵的「基隆-台北」直達車，以及增班、改善並提供舒適的候車及乘車環境、減低民眾經濟負擔等多項交通友善政策的推動。

謝國樑也說，為了捍衛基隆人的權益，近期自己除了站出來反對鐵路減班之外，也親自經到基隆火車站、循環站傾聽第一線通勤族的心聲，藉由最真實的民意，來促使基隆交通政策的提升，他提出「交通五箭」具體政策，誓言要讓基隆交通再升級。

第一箭「捷運帶頭發動引擎，擴大沿線產業規模與交通網絡」

「便捷的交通網絡能夠帶動周邊發展，基捷也勢必會為基隆帶來全新的發展模式」謝國樑說，他強調，未來將以「交通到哪，發展到哪」為具體規劃，搭配先前已提出的基隆科學園區政策，規劃以捷運沿線進行TOD（大眾運輸導向發展Transit-Oriented Development）、聯開建設，做為串聯基隆科學園區帶動河谷廊帶開發動能，沿路上串起三星亮點：北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、北台科技園區，並在開發過程導入容積回饋概念，希望能同步帶動城區快捷公車發展與聯外道路拓寬等，串起河谷廊帶與城區間的交通網絡。

第二箭「捷運TOD公設回饋，多爭取停車場空間」

停車問題是基隆通勤族的一大困擾，未來擔任市長將規劃於校舍、行政大樓等公有地下空間增設地下停車場，以及在未來開發區域透過容積回饋獲得公共設施用地，做為停車場使用空間，打造一條龍的便捷交通網絡。

第三箭「雙軌並行，保留台鐵，帶動安樂區發展」

謝國樑直指，反對廢台鐵基隆站，強調堅持火車與捷運共存的主張，因為捷運跟火車代表著不同的運輸功能，具有不同的搭乘目的，應該要朝兩者皆以保留的方向來做規劃，而不是要基隆民眾只能在台鐵和捷運二擇一，「雙軌並行」才是基隆通勤族真正的需求。

其次，透過民調資料可以發現，若捷運路線走入安樂區與中山區來銜接基隆火車站，民眾可接受的比例更高，因此第二段路線可以規劃從八堵站延伸到人口密集的區域，這樣不但火車跟捷運不會互相的爭奪客源，反而可以將基隆更多的區域及民衆納入到未來的軌道系統。

第一優先「車體與系統優化，打造綠色城市」

謝國樑強調，如果眼前規劃的交通網絡若能順利推進，未來也會逐步將電動公車納入規劃，爭取中央補助20至50台的電動公車，透過減少碳排放，將基隆推向綠色城市；同時也針對民眾最詬病的智能系統進行全面改善，強化車體系統並提升無障礙服務措施，包含低底盤公車、候車app與候車亭系統的普及與優化等，讓基隆通勤族的通勤路更加友善。

第二優先「捷運先導公車培養運量」

任何的建設都必須面對到規劃與施工黑暗期，而基捷建設的路線規劃、站點評估、環評都會是未來討論的重點，在基捷的建設期，建議從現在就可以開始比照雙北捷運的作法，導入「捷運先導公車」的政策，仿效未來捷運的路線，安排點對點的公車站。

一方面讓民眾習慣搭乘，提前培養捷運運量，一方面也能增加通勤的路線，打造快捷公車與聯外道路網絡，補強現今雙北通勤不便的問題；而為了幫助基隆11萬通勤族減少通勤經濟負擔，謝國樑未來也會爭取1280月票「首都通」方案，將基隆納入雙北交通圈，期盼藉由空汙回饋，或是比照雙北以路邊停車費用來分攤預算。

謝國樑強調，基隆是一個通勤族非常龐大的城市，希望未來在每一位基隆人疲倦的上班路程與歸心似箭的回家路途中，都能享有更好的通勤品質，感受基隆這座城市帶來的溫暖與歸屬。