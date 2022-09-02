　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／謝國樑推基隆交通「三箭兩優先」　台鐵捷運「雙軌並行」

▲基隆,謝國樑。（圖／記者郭世賢攝）

▲謝國樑推出「交通三箭、兩個優先」。（圖／攝影中心拍攝）

採訪／崔至雲、郭世賢
攝影／徐文彬、黃國霖

文／郭世賢

交通政策是基隆長久以來被廣泛討論，且市民朋友最關切的議題，不僅需顧及基隆廣大通勤族的權益，同時也須評估對經濟發展及安全的影響。國民黨市長參選人謝國樑接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，他所提出的「交通三箭兩優先」政策，主張在時代變遷的推動下，交通政策需考量到整體基隆市民的便利性、交通族群的安危以及經濟負擔，希望藉此能把基隆交通做全面性的升級。

謝國樑表示，擔任立委期間，在基隆連外道路的推動上不遺餘力，包括高速公路拓寬、增開路肩以及道路修繕等等多項具體政策；至於在鐵道運輸方面，也成功爭取台鐵的「基隆-台北」直達車，以及增班、改善並提供舒適的候車及乘車環境、減低民眾經濟負擔等多項交通友善政策的推動。

謝國樑也說，為了捍衛基隆人的權益，近期自己除了站出來反對鐵路減班之外，也親自經到基隆火車站、循環站傾聽第一線通勤族的心聲，藉由最真實的民意，來促使基隆交通政策的提升，他提出「交通五箭」具體政策，誓言要讓基隆交通再升級。

第一箭「捷運帶頭發動引擎，擴大沿線產業規模與交通網絡」

「便捷的交通網絡能夠帶動周邊發展，基捷也勢必會為基隆帶來全新的發展模式」謝國樑說，他強調，未來將以「交通到哪，發展到哪」為具體規劃，搭配先前已提出的基隆科學園區政策，規劃以捷運沿線進行TOD（大眾運輸導向發展Transit-Oriented Development）、聯開建設，做為串聯基隆科學園區帶動河谷廊帶開發動能，沿路上串起三星亮點：北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、北台科技園區，並在開發過程導入容積回饋概念，希望能同步帶動城區快捷公車發展與聯外道路拓寬等，串起河谷廊帶與城區間的交通網絡。

第二箭「捷運TOD公設回饋，多爭取停車場空間」

停車問題是基隆通勤族的一大困擾，未來擔任市長將規劃於校舍、行政大樓等公有地下空間增設地下停車場，以及在未來開發區域透過容積回饋獲得公共設施用地，做為停車場使用空間，打造一條龍的便捷交通網絡。

第三箭「雙軌並行，保留台鐵，帶動安樂區發展」

謝國樑直指，反對廢台鐵基隆站，強調堅持火車與捷運共存的主張，因為捷運跟火車代表著不同的運輸功能，具有不同的搭乘目的，應該要朝兩者皆以保留的方向來做規劃，而不是要基隆民眾只能在台鐵和捷運二擇一，「雙軌並行」才是基隆通勤族真正的需求。

其次，透過民調資料可以發現，若捷運路線走入安樂區與中山區來銜接基隆火車站，民眾可接受的比例更高，因此第二段路線可以規劃從八堵站延伸到人口密集的區域，這樣不但火車跟捷運不會互相的爭奪客源，反而可以將基隆更多的區域及民衆納入到未來的軌道系統。

第一優先「車體與系統優化，打造綠色城市」

謝國樑強調，如果眼前規劃的交通網絡若能順利推進，未來也會逐步將電動公車納入規劃，爭取中央補助20至50台的電動公車，透過減少碳排放，將基隆推向綠色城市；同時也針對民眾最詬病的智能系統進行全面改善，強化車體系統並提升無障礙服務措施，包含低底盤公車、候車app與候車亭系統的普及與優化等，讓基隆通勤族的通勤路更加友善。

第二優先「捷運先導公車培養運量」

任何的建設都必須面對到規劃與施工黑暗期，而基捷建設的路線規劃、站點評估、環評都會是未來討論的重點，在基捷的建設期，建議從現在就可以開始比照雙北捷運的作法，導入「捷運先導公車」的政策，仿效未來捷運的路線，安排點對點的公車站。

一方面讓民眾習慣搭乘，提前培養捷運運量，一方面也能增加通勤的路線，打造快捷公車與聯外道路網絡，補強現今雙北通勤不便的問題；而為了幫助基隆11萬通勤族減少通勤經濟負擔，謝國樑未來也會爭取1280月票「首都通」方案，將基隆納入雙北交通圈，期盼藉由空汙回饋，或是比照雙北以路邊停車費用來分攤預算。

謝國樑強調，基隆是一個通勤族非常龐大的城市，希望未來在每一位基隆人疲倦的上班路程與歸心似箭的回家路途中，都能享有更好的通勤品質，感受基隆這座城市帶來的溫暖與歸屬。

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
快訊／軒嵐諾狂風！基隆「鷹架倒塌」　車道緊急封閉
陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　新路徑暴風圈恐觸地
陌生男入侵民宅...女大生嚇呆躲樓上　爸遠端監控急報警　
30米巨木被吹倒！驚險畫面曝　路人嚇到狂奔
千萬賓利墜池塘滅頂！　命危駕駛是「南部公司大老闆」
軒嵐諾減弱中颱！仍可能變強颱　恐成今年首次陸警
一圖看懂軒嵐諾5天往哪走　這天整天都有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET專訪／都市計畫博士接棒挑戰市長　蔡適應：不讓基隆走回頭路！

ET專訪／雨都基隆八千戶沒自來水　蔡適應承諾解決市民缺水之苦

ET專訪／蔡適應推4大政策一次看　「我是最了解基隆發展的人」

ET專訪／謝國樑推基隆交通「三箭兩優先」　台鐵捷運「雙軌並行」

ET專訪／打造「2.0科學園區」　謝國樑推2政見：基隆產業大步向前

ET專訪／女兒是人生轉折點　謝國樑：打造基隆成「有愛城市」

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

謝國樑秀數據「原創82%」駁論文抄襲　反酸張銘祐圍魏救趙

盧秀燕曝年輕主播照「記者節快樂」　11年媒體生涯曾拿電視金鐘獎

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名「16字」支持性專區　真實身分曝

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

ET專訪／都市計畫博士接棒挑戰市長　蔡適應：不讓基隆走回頭路！

ET專訪／雨都基隆八千戶沒自來水　蔡適應承諾解決市民缺水之苦

ET專訪／蔡適應推4大政策一次看　「我是最了解基隆發展的人」

ET專訪／謝國樑推基隆交通「三箭兩優先」　台鐵捷運「雙軌並行」

ET專訪／打造「2.0科學園區」　謝國樑推2政見：基隆產業大步向前

ET專訪／女兒是人生轉折點　謝國樑：打造基隆成「有愛城市」

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

謝國樑秀數據「原創82%」駁論文抄襲　反酸張銘祐圍魏救趙

盧秀燕曝年輕主播照「記者節快樂」　11年媒體生涯曾拿電視金鐘獎

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名「16字」支持性專區　真實身分曝

3台人遭爆頭槍殺慘死！家屬飛抵柬埔寨認屍　豎靈後火化帶回家

大台南會展中心盛大舉辦台南品味週　邀請藝群醫美集團參展

畢業後基隆買房！她住2年「打破不宜居印象」讚3點：非常喜歡

快訊／軒嵐諾掀狂風！基隆中和路「鷹架倒塌」　警緊急封閉1車道

受軒嵐諾外圍環流影響…太平山「中午後休園」！封閉11條步道

南京大屠殺彩照疑在美現世　屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　專家示警新路徑暴風圈恐觸地

限時3天！　超商「特大杯美式買1送1」今天衝喝

中颱「軒嵐諾」攪局　彰化今日紙風車劇團活動取消

屏東紅豆保險開辦了　依雨量設計豆農有保障

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

政治熱門新聞

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

盧秀燕曾當記者　年輕照片曝光

曹興誠嗆中天匪台拒回提問！中天551字回擊

謝國樑秀數據　反駁論文抄襲指控

最仙氣候選人林京玲登記！助選團全正妹

蔣團隊稱「YouBike共用道」無違規　她再轟：陷廣大用路人於不義

從Google抄到百度！醫嘆台灣進入抄襲元年

軒嵐諾致停班停課　中選會：候選人登記順延到9月3日

北市明早開放5區「周邊紅黃線停車」

更多熱門

相關新聞

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

又有正妹參選人了！網路名人「小商人」在臉書發文透露，嘉義一位議員參選人，名叫「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，號稱全台名字最長的議員參選人，而她其實就是實況主「Molly 翎熹」，消息曝光就連謝和弦都跑來留言，自告奮勇要負責競選歌曲。

謝國樑秀數據　反駁論文抄襲指控

謝國樑秀數據　反駁論文抄襲指控

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

蔣團隊稱「YouBike共用道」無違規　她再轟：陷廣大用路人於不義

蔣團隊稱「YouBike共用道」無違規　她再轟：陷廣大用路人於不義

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長謝國樑專訪

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

何如芸離婚成功！「從今爾後， 我是自由的何小姐」

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

擁34cm世界最大鵰！他曝性生活「屌打」女伴

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

吳德榮曝「軒嵐諾」2現況　揭陸警發佈機率

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面