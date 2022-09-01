美容師當抓耙子慘被男客私刑　當人肉ATM狂領255萬爽抱酒店妹

▲美容師當抓耙子竟被男客私刑處理，淪人肉提款機戶頭遭提領255萬。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

彰化一家連鎖護膚店美容師A女因向店經理打小報告稱同事偷走客人錢包，引發洪、蘇兩名女同事不滿，竟夥同店內張姓、李姓客人，將A女騙出到公園「公審」，還動手毆打A女並搶走其提款卡，張男發現A女戶頭有數百萬存款，竟將A女當人肉提款機，從108年8月24日到10月5日連續17次提領A女存款，每次15萬元，累計遭盜走255萬元，全部拿來上酒店、到各縣市遊玩。

過程中，張男恐嚇A女不得報警，甚至對外宣稱A女愛上他，所以主動給錢，A女一氣之下報警，彰化地院審理後依強盜罪、恐嚇取財罪判處張男9年徒刑，李男被判處7年2月徒刑，2人犯罪所得都遭沒收，另2名同事也遭判6個月徒刑。

判決書中提到，該間連鎖護膚店的美容師之間互有嫌隙，被告張男、李男常到店內點洪女、蘇女服務，張男得知A女很愛打小報告，為討洪女歡欣，竟將A女騙出，還公審A女，並動手將人打得鼻青臉腫，還被拿走提款卡。

張男過程中發現A女戶頭有數百萬元，遂將人當人肉提款機，先把A女載到彰化市一家汽車旅館囚禁，從8月24日到10月5日一連提領255萬元，拿著A女的錢爽跑酒店還去南部遊玩。

法官表示，張、李兩人惡性重大，犯後又未與原告和解，判處張男9年徒刑，犯罪所得234萬元沒收，李男被判處7年2月徒刑，犯罪所得5萬沒收，洪女、蘇女判6月徒刑。