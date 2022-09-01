廚佛瑞德傳授烤肉不NG撇步　吸油吸水都夠力！在家也能做出居酒屋級別料理

▲廚佛瑞德傳授烤肉不NG撇步。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節要到了，小編來到美食界有「松露主廚」稱號的廚佛Fred家中，跟Fred學兩招，說不定還能有幸嚐到Fred的手藝！但事情哪有這麼順利？一聽到Fred出席活動、參與拍攝、場地出借、親自下廚都是不同價碼，小編海派罐頭眼看已經無法回頭，只好出大絕：「那我們做給你吃！」

凡人就是凡人，海派罐頭跟余記從備料開始就讓Fred直搖頭，血水四溢、湯汁亂流，Fred心裡默默浮現出不祥的預感，兩人分別負責料理牛排跟烤魚，煎魚煎得手忙腳亂、支離破碎，讓Fred直呼：「人家是分子料理，你是分開料理。」烤牛排也沒有比較容易，爆油亂噴、焦黑色澤，Fred點評：「這不是碳化，是木炭化。」一臉無奈的Fred只能先為兩人擦屁股，拿出舒潔Viva料理控油廚紙清理檯面上一片狼籍，身為廚師，注重廚房整潔是一定要的，幸好料理控油廚紙很厚實，清潔不費力。

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清理乾淨之後Fred見兩人烤肉知識匱乏，便傳授幾招烤肉撇步，牛排油爆是因為血水殘留，在下鍋前先用舒潔Viva料理控油廚紙把表面水分吸乾，然後刷上油、撒點鹽，在烤肉過程中也要持續用廚紙吸油，同時輕壓讓牛排適時接觸烤盤、提出炭烤香氣，忍不住露兩手的Fred，讓兩人驚豔：「同樣的食材怎麼味道差這麼多？！」在等待的過程中Fred也沒有閒著，用舒潔Viva料理控油廚紙隨手擦去桌面髒污，保持料理檯面整潔，也更能避免交叉汙染吃得不健康。而料理時或趁烤盤仍有餘溫，先擦去多餘的油脂髒污，也能讓後續收拾更輕鬆。

Fred針對烤肉推薦搭配舒潔Viva料理控油廚紙關鍵三大招，就可以輕鬆在家端出餐廳級的烤肉，第一點，備料時一定要把血水吸乾，以免血水回滲造成食材腐壞，舒潔料理控油廚紙一張有三層，吸收力超強，一張就可以吸乾血水；第二點，油脂不要過多，過多的油會讓食材變成用炸的，因此料理到後段要記得把油脂吸乾，減少油爆才能產生碳烤脆化的效果，搭配舒潔料理控油廚紙一張可以吸油119大卡，再多的油都不怕；第三點，料理時最最最最重要的，就是清潔度，料理檯面上經常會同時擺放生食和熟食，做好清潔才能減少交叉感染的機率，「邊做邊擦，保持檯面乾淨，就不會拉肚子。」同樣，舒潔料理控油廚紙，三層超厚實，不易破也不怕透手。

總歸一句，中秋烤肉最大的助攻神器就是舒潔Viva料理控油廚紙，一張有3層和獨有的扇形壓花，可以瞬間吸水吸油，自詡為講究健康的廚師，Fred說：「舒潔Viva料理控油廚紙一張可去油119大卡，三層超吸收，油膩不再有。」今年烤肉想要不NG，舒潔Viva料理控油廚紙就是最佳幫手，烤肉也能健健康康、乾乾淨淨、輕輕鬆鬆。

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