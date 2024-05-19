NBA塞爾提克隊老闆豪撒3681萬！　畢業生每人爽領發財金

▲海爾發錢給每位畢業生。（圖／翻攝X，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國麻州大學達特茅斯（Dartmouth）分校日前舉行畢業典禮，畢業演講人請來的是億萬富豪、NBA波士頓塞爾提克隊老闆海爾（Rob Hale），他當場發送給每位畢業生1000美元（約新台幣3.2萬元）現金，除了當畢業生自己的「發財金」，另一半也要分送給需要的人，讓現場所有人驚喜萬分。

綜合外電報導，海爾致詞時表示，台下所有畢業生會領一份信封，裡面有500美元；另外500美元由校方代為宣布，畢業生將收到第二個裝著支票的信封，但有一個條件，海爾希望畢業生能將這筆錢幫助有需要的人。

海爾說，在這困難的時代更需要分享、關心與給予，「我們的社會非常需要你和你的慷慨」。他分享自己過去的大起大落，曾經在一夕之間損失高達10億美元（約新台幣322億元），他藉此勉勵台下畢業生，不要被失敗佔據，不該讓失敗定義自己。

麻州大學達特茅斯分校證實，今年有1200名畢業生，其中4成是家裡的第一代大學生，每個人都收到2張支票。1200名學生，每人1000美元，等於海爾當天發出了120萬美元（約新台幣3681萬元）。

《富比士》估計，海爾目前身價約為54億美元（約新台幣1738億元），他是花崗岩電信公司（Granite Telecommunications )創辦人兼執行長，同時也是塞爾提克隊的老闆。

事實上這不是海爾第一次發錢給畢業生，他2023年擔任麻州大學波士頓分校畢業典禮致詞嘉賓時，就宣布贈送給畢業生每人1000美元，同樣以2個信封的模式，每個裡面都有500美元的支票，一份慶祝畢業生畢業，一份給畢業生用來「幫助他人」。