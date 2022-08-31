宜蘭男離奇盤坐水溝身亡　死因曝光！友：前一天找我聊2小時

▲林姓男子盤腿坐水溝身亡，警方進行搜證。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉一偏僻的果園旁，30日下午5時許，一男子被發現雙手合十放腹部、左肩斜靠水溝壁，盤腿坐水深約20公分的農路旁水溝中，明顯死亡，警方鑑識經現場勘察無打鬥痕跡，並查出死者為62歲五結鄉男子。死者的邱姓友人表示，林男29日前往他的羅東租屋處內聊天約2小時，即說要到三星鄉大隱村，之後即無聯繫。經檢察官偕同法醫相驗結果，林男為心血管疾病而自然死亡。

三星分局30日下午5時許獲報，三星鄉大隱村大隱五路附近產業道路溝渠，發現一名民眾疑似死亡，經消防隊救護人員到場檢視，確認為男子已明顯死亡，故未送醫。

警方於現場了解，死者坐在溝渠內，初步勘察無明顯外傷，進一步以人臉辨識系統確定身分，死者是五結鄉人的62歲林姓男子， 經警方通知家屬到場指認無誤。家屬向警方說明，林男平常是在姊姊南投縣的住處寄居，並無交通工具代步，日前才回到宜蘭並前往羅東訪友。

據林男最後見面的邱姓友人表示，林男29日前往他的羅東租屋處內聊天約2小時，即說要到三星鄉大隱村，之後即無聯繫，是經警方通知才知道林男出事了，他感到十分遺憾。

三星分局表示，經現場勘察無打鬥痕跡，林男身體亦無明顯外傷，31日經檢察官偕同法醫相驗結果，為心血管疾病而自然死亡。